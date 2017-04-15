الهلال لحسم اللقب باكراً أمام الأهلي

الرياض - أ ف ب: ستكون الفرصة سانحة أمام الهلال لحسم لقب بطل الدوري السعودي لكرة القدم في حال فوزه على ضيفه الأهلي الثالث السبت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في قمة المرحلة الـ23.

يتصدر الهلال الترتيب برصيد 56 نقطة، في مقابل 46 للنصر الثاني، و45 لكل من الأهلي الثالث والاتحاد الرابع.

يحتاج الهلال إلى ثلاث نقاط فقط من 12 ممكنة في المراحل الأربع الأخيرة لكي يضمن اللقب، وسيتوج السبت في حال فوزه على الأهلي للمرة الـ14 في تاريخه.

وكانت نتائج المرحلة السابقة صبت في مصلحة الهلال بعد فوزه على الرائد (3-صفر)، وسقوط مطارديه النصر والأهلي في فخ التعادل مع الاتحاد والباطن.

وتبدو فرصة الهلال مواتية أيضاً لرد اعتباره من الأهلي الذي أنهى آماله في المنافسة على اللقب في الموسم الماضي عندما فاز عليه في جدة (3-1)، وتوج بلقبه الأول منذ أكثر من 30 عاماً.

وتحمل المباراة الرقم 89 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، وفاز الهلال في 37 مباراة والأهلي في 25، وتعادلا في 26.

والهلال هو صاحب أقوى هجوم في الدوري هذا الموسم بتسجيله 53 هدفاً، بمعدل 2.4 هدف في كل مباراة، كما أنه الأقوى دفاعاً، إذ لم تستقبل شباكه سوى 13 هدفاً، ولم يخسر الفريق أية مباراة خاضها خارج ملعبه، إذ فاز في 10 مباريات وتعادل في واحدة كانت أمام جاره النصر.

وقدم مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز موسماً استثنائياً على رغم التحاقه به بعد المرحلة السادسة، فلم يخسر الفريق تحت إشرافه سوى مباراته الأولى التي كانت أمام الاتحاد، وقاده بعدها إلى تحقيق 13 فوزاً وتعادلين.

في المقابل، لن يرفع الأهلي الراية البيضاء وسيقاتل من أجل تأجيل الحسم والبقاء في دائرة المنافسة حتى النهاية.

ويملك الأهلي العناصر التي تؤهله لتحقيق الفوز، ما سيخفف عليه الضغط محلياً في المرحلة المقبلة من أجل التفرغ لمبارياته في دوري أبطال آسيا التي يركز عليها، وهو اقترب من بلوغ الدور ربع النهائي، بعد أن قاده المهاجم السوري عمر السومة إلى تعادل ثمين مع مضيفه العين الإماراتي (2-2) الثلثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، في مقابل 7 لذوب آهان أصفهان الإيراني، و6 للعين، وسيضمن تأهله في حال فوزه في 24 الجاري على بونيودكور الأوزبكي متذيل المجموعة من دون نقاط.

ويلتقي اليوم أيضاً الفتح بطل 2012 مع الباطن في مباراة عنوانها النجاة من شبح الهبوط، فيما يستضيف النصر التعاون في الرياض.