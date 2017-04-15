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مفاجأة...رونالدو قد ينهي مسيرته الكروية بسبب فضيحة جنسية
قال موقع التسريبات الشهير "فوتبول ليكس"، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم "ريال مدريد"، قد دفع رشوة للتهرب من تهمة الاعتداء الجنسي.
ونقل الموقع، الذي يكشف أسرار عالم كرة القدم، عن مصدر يدعي معرفته بهوية الضحية، أن الحادثة وقعت في عام 2009، في ولاية لاس فيغاس، مشيراً إلى أن النجم البرتغالي بوساطة محاميه، دفع 375 ألف يورو للضحية، في يناير/ كانون الثاني 2010، أي بعد مرور عام كامل على الحادثة، من أجل شراء صمتها.
وتأتي هذه التقارير بعد أيام فقط من دخول "صاروخ ماديرا" تاريخ بطولات الأندية الأوروبية من أوسع أبوابه، بعدما بات أول لاعب يحرز 100 هدف في المسابقات الأوروبية، كذلك يعد رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده البرتغال برصيد 71 هدفاً، ويعتبر أيضا الهداف التاريخي لريال مدريد بإحرازه أكثر من 390 هدفا حتى الآن.
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