رئيس الزمالك يتهم أعضاء الاتحاد المصري بـ «السرقة»

اتهم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد ومجدي عبدالغني بسرقة «ختم» المدير التنفيذي للاتحاد ثروت سليم وإصدار خطاب بإقامة مباراة ناديه مع المقاصة أمس (الأحد) بالدوري المحلي على رغم موافقة المنافس على تأجيلها قبل أن يتراجع ويوافق على خوضها بعد تلقيه خطاباً رسمياً بالموعد الجديد.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات لموقع ناديه الرسمي إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب سرقة ختم المدير التنفيذي للاتحاد المصري، مشيراً إلى أن ناديه لم يطلب تأجيل المباراة ولكن رئيس لجنة المسابقات عامر حسين وراء القرار من الرجوع لطرفي المباراة، لافتاً إلى أنه تحدث مع عدد من مسؤولي الأمن الذين أكدوا له أن وزارة الداخلية لم تطلب من الاتحاد المصري تأجيل المباراة.

من جهته، نفى المدير التنفيذي للاتحاد المصري ثروت سويلم سرقة «الختم» الخاص به، مشيراً إلى سكرتير الاتحاد استخدمه بموافقته، وخطاب تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة ليس مزوراً.

من جانب آخر، تأهل سموحة إلى دور الـ16بكأس الكونفيديرالية الافريقية لكرة القدم بفوزه على بيدفيست الجنوب افريقي بهدف من دون مقابل في إياب دور الـ32، وانتهى لقاء الذهاب من دون أهداف.

فيما ودع فريق المصري البورسعيدي البطولة ذاتها بعد خسارته أمام ضيفه كامبالا سيتي الأوغندي بركلات الجزاء الترجيحية (3-4)، وانتهى الوقت الأصلي بفوز المصري بهدف من دون مقابل وهي النتيجة ذاتها الذي انتهى بها لقاء الذهاب.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية