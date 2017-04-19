صلابة «السيدة العجوز» تهدد جموح «الكتالوني»

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برشلونة - أ ف ب - تتجه الأنظار اليوم (الأربعاء) إلى ملعب «كامب نو» حيث يطمح برشلونة الإسباني إلى تحقيق «معجزة» أخرى عندما يستضيف يوفنتوس الإيطالي في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويدخل النادي الكاتالوني مواجهته مع ضيفه الإيطالي وهو مهدد بشكل كبير بالخروج من المسابقة القارية بعد الخسارة التي تلقاها ذهاباً في تورينو صفر-3 إثر ثنائية للأرجنتيني باولو ديبالا وهدف بالرأس للمدافع جورجيو كييليني.
لكن فريق المدرب لويس انريكي مر بسيناريو مماثل في الدور السابق، بل إنه كان في وضع أصعب بعد خسارته ذهاباً خارج ملعبه أمام باريس سان جرمان الفرنسي 4-صفر، قبل أن يحقق الإنجاز إياباً بفوزه في معقله 6-1، ليصبح بذلك أول فريق في تاريخ المسابقة يتأهل إلى الدور التالي بعد خسارته برباعية نظيفة.
ويأمل بطل إسبانيا بأن يحقق «ريمونتادا» جديدة بمواجهة يوفنتوس، الفريق الساعي إلى الثأر لخسارته نهائي 2015 أمام النادي الكاتالوني 1-3.
ويستعيد برشلونة خدمات لاعب وسطه سيرجيو بوسكيتس الذي غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإيقاف، فيما يأمل يوفنتوس بأن يكون ديبالا جاهزاً لخوض اللقاء بعد الإصابة التي تعرض لها (السبت) في كاحله خلال المباراة التي فاز بها بطل إيطاليا على بيسكارا 2-صفر في الدوري المحلي بفضل ثنائية للأرجنتيني الأخر غونزالو هيغواين.
ويخوض برشلونة الذي قد يفتقد لاعبه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بسبب إصابة تعرض لها في لقاء الذهاب، المواجهة ضد يوفنتوس وهو يدرك أن بانتظاره مباراة مفصلية أخرى يخوضها (الأحد) خارج قواعده ضد غريمه ريال مدريد في المرحلة الـ33 من الدوري، ويحتاج إلى الفوز بها أيضاً ليبقي على آمال الاحتفاظ باللقب.
ويعول برشلونة على سجله المميز في المسابقة على أرضه إذ يبحث اليوم عن معادلة الرقم القياسي من حيث الانتصارات المتتالية في معقله والمسجل باسم بايرن ميونيخ الألماني الذي توقفت سلسلته عند 16 فوزاً متتالياً بخسارته الأسبوع الماضي أمام ريال مدريد (1-2).
وينافس يوفنتوس على الثلاثية هذا الموسم، إذ بلغ أيضاً نهائي الكأس المحلية إذ سيواجه لاتسيو، علماً بأن آخر فريق إيطالي نجح في تحقيق هذا الإنجاز كان انترميلان عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (يشرف على مانشستريونايتد الإنكليزي حالياً).
ويدرك اليغري أن برشلونة قادر على تحقيق ما قد يعتبره البعض معجزة، لأنه اختبر هذا الأمر شخصياً أمام النادي الكاتالوني حين كان مدرباً لميلان الذي فاز على «بلاوغرانا» 2-صفر في ذهاب الدور ثمن النهائي عام 2013 لكنه خسر إياباً في «كامب نو» برباعية نظيفة.
واعتبر اليغري بعد لقاء الذهاب المهم هو «أننا نجحنا بالحفاظ على نظافة شباكنا. إنه أمر أساس بالنسبة لنا. لكن يجب أن نحافظ على تواضعنا ونواصل العمل. باريس سان جرمان سجل أربعة أهداف وانظروا ماذا حدث».
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