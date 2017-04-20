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رونالدو المئوي «فوق القمر»
مدريد - أ ف ب: «أشعر وكأنني فوق القمر»، تعبير يؤكد الغبطة التي يشعر بها البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله ثلاثية منحت فريقه ريال مدريد بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ، وجعلت منه أول لاعب يبلغ عتبة الـ100 هدف في المسابقة.
بدأ الفصل الأخير من رحلة الأهداف الـ100 من إقليم بافاريا ذهاباً الأسبوع الماضي، عندما قلب «الدون» (32 عاماً) تخلف فريقه إلى فوز نادر (2-1) بثنائية رشحت حامل اللقب لمتابعة مشواره نحو تعزيز رقمه القياسي والتتويج للمرة الـ12.
وكما في الذهاب، بقي رونالدو متحفظاً في الشوط الأول لمباراة الإياب الثلثاء على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، إذ كان التعادل أو حتى الخسارة (صفر-1) سيمنحان متصدر الدوري الإسباني بطاقة العبور على حساب متصدر الدوري الألماني وحامل لقبه.
في الشوط الثاني، انقلبت كل السيناريوهات: تقدم بايرن من ركلة جزاء، فعادل رونالدو برأسية، قبل أن يسجل قائد ريال سيرخيو راموس هدف التقدم لبايرن بنيران عكسية، ما دفع المباراة إلى شوطين إضافيين خاضهما بايرن بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه التشيلي أرتورو فيدال في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لنيله بطاقة صفراء ثانية.
في الوقت الإضافي، عمل «محرك» رونالدو بكامل طاقته، فسجل هدف التعادل وأتبعه بهدف ثالث، قبل أن يقضي البديل ماركو أسينيسو على «معلم» ريال مدريد السابق والمدرب الحالي لبايرن الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
إلا أن المباراة شهدت اعتراضات عدة على قرارات الحكم المجري فيكتور كاساي، لاسيما من بايرن على خلفية الهدف الثاني لرونالدو، الذي أظهرت لقطات الإعادة التلفزيونية أنه كان متسللاً، لكن ذلك لم يحل دون إظهار النجم البرتغالي فرحته العارمة.
وقال: «أنا محظوظ لتسجيل ثلاثة أهداف مهمة وأشعر كأنني فوق القمر»، لا سيما وأن أهدافه أسهمت في حجز فريقه بطاقة نصف النهائي للمرة السابعة على التوالي، في سعيه لأن يصبح أول فريق منذ ميلان الإيطالي عام 1990 يحتفظ بلقبه في المسابقة القارية الأم.
ولدى الحديث عن رونالدو، يقول مدربه الفرنسي زين الدين زيدان إن أفضل لاعب في العالم أربع مرات لا يقارن بغيره.
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