جارديم: صنعنا التاريخ

موناكو - أ ف ب: لن يتهاون موناكو الفرنسي الذي سحر جماهير كرة القدم بأدائه الهجومي الرائع في سعيه للمجد بعد تأهله (الأربعاء) إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، بحسب مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم.

وكرر فريق الإمارة المتوسطية فوزه على دورتموند 3-1 بعدما أسقطه الأسبوع الماضي في أرضه 3-2. وقال جارديم بعد الفوز: «لم نربح شيئاً بعد، لكننا صنعنا التاريخ».

وضمن موناكو الفوز بثلاثية المهاجم الواعد كيليان مبابي، القائد الكولومبي راداميل فالكاو والبديل فالير جيرمان في مقابل هدف للعائد ماركو رويس.

واللافت في مشوار موناكو، خوضه دورين تمهيديين قبل التأهل إلى دور المجموعات وذلك لحلوله ثالثاً الموسم الماضي في الدوري المحلي بعد باريس سان جرمان وليون.

وتخطى موناكو فنربهشة التركي (1-2 و3-1) في الدور التمهيدي الثالث، ثم فياريال الإسباني (2-1 و1-صفر) في الملحق المؤهل.وأصبح موناكو أول فريق يبلغ نصف النهائي بعد خوض دورين تمهيديين منذ دينامو كييف الأوكراني في 1999، على رغم أن نظام المسابقة كان مختلفاً آنذاك. ولم يتوقع أحد أن يصل موناكو الذي تخطى مانشسترسيتي الإنكليزي في دور الـ16 إلى هذه المرحلة، لكنه قدم مستويات رائعة وكان الأكثر غزارة بالتسجيل في القارة مع 141 هدفاً حتى الآن.