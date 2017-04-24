الهلال لـ «التسلطن» في السلطنة

الرياض - أ ف ب: يسعى الهلال السعودي متصدر المجموعة الرابعة إلى حسم تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا بكرة القدم، عندما يلاقي الإثنين بيرسيبولس (بيروزي) الإيراني في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وفي المجموعة نفسها، يأمل الريان القطري بتعزيز موقعه الثاني عندما يلاقي مضيفه الوحدة الإماراتي الباحث عن فوز أول له.

على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط يلتقي الهلال وبيرسيبولس، في إعادة للمباراة الافتتاحية من منافسات المجموعة، والتي انتهت بتعادل الفريقين (1-1).

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد ثماني نقاط حققها من فوزين (على الريان 2-1 وعلى الوحدة 1-صفر في الرياض) وتعادلين (مع بيرسيبولس والوحدة 2-2 في أبوظبي). ويبتعد الفريق السعودي بفارق نقطة فقط عن الريان (سبع نقاط من فوزين وتعادل وخسارة)، وثلاث عن بيرسيبولس (خمس نقاط من فوز وخسارة وتعادلين).

ويسعى الهلال المتوج قبل أيام بلقبه الأول في الدوري السعودي منذ عام 2011 إلى الفوز لضمان تأهله لدور الـ16 بصرف النظر عن نتيجة مباراة الريان والوحدة، أو حتى مباراته المقبلة مع الريان في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة. أما بيرسيبولس فيسعى إلى فوز يخلط أوراق المجموعة، ويضعه في موقع المنافس القوي على إحدى بطاقتي التأهل للدور المقبل.

وتعتبر مباراة الإثنين المواجهة الـ33 بين الهلال والأندية الإيرانية في مختلف البطولات الآسيوية. وفاز الهلال في 13 من هذه المباريات، بينما فازت الأندية الايرانية 12 مرة.

كما أن المباراة ستكون الـ12 بين الهلال وبيرسيبولس. وفي تاريخ المواجهات المباشرة، يتفوق النادي الإيراني بالفوز أربع مرات، في مقابل ثلاثة انتصارات لمنافسه السعودي.

- الوحدة لفوز أول -

وفي أبوظبي، يسعى الوحدة، الذي فقد عملياً أي أمل جدي بالمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، لتحقيق فوزه الأول في المجموعة، وذلك عندما يستضيف الريان الساعي إلى تعزيز موقعه في المركز الثاني.

وفي رصيد الوحدة نقطة واحدة من ثلاث هزائم وتعادل، وهو في حاجة إلى الفوز على الريان وبيرسيبولس في الجولة الأخيرة لاحتلال المركز الثاني، وعدم تحقيق أي منهما نقاطاً في المباراتين الأخيرتين.

ويخوض الوحدة المباراة بعد فوزه الأربعاء على الشارقة وتأهله لنهائي كأس الإمارات، ما دفع مدربه عبد الباسط الحمادي إلى حض لاعبيه على البحث عن الفوز، على رغم الآمال الضئيلة.

وقال: «يتطلع الوحدة إلى تحقيق الفوز والتمسك بالأمل حتى الجولة الأخيرة، وعلى رغم أن حظوظنا أصبحت ضعيفة، فإن على فريقنا تحقيق الفوز وانتظار ما ستسفر عنه نتائج آخر جولتين».

وفي مباراتهما الماضية، خسر الوحدة أمام الريان بصعوبة (1-2) في الدوحة، وهو يراهن الإثنين على تشكيلة يغيب منها فقط لاعب الوسط محمد عبدالباسط، للإيقاف.

من جهته، يتطلع الريان إلى تجنب الخسارة الثانية هذا الأسبوع بعدما سقط أمام نده التقليدي السد (2-3) الخميس في كأس قطر.

ويعول الريان في مباراته أمام الوحدة على هدافه في المسابق رودريغو تاباتا، برصيد ثلاثة أهداف، وسيباستيان سوريا، إضافة إلى مجموعة من اللاعبين المحترفين.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة في الثامن من أيار (مايو)، إذ يلتقي الريان والهلال على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، وبيرسيبوليس مع الوحدة على ستاد آزادي في طهران.

وتقام مباريات دور الـ16 من دوري الأبطال الشهر المقبل أيضاً.