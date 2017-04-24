- الهلال لـ «التسلطن» في السلطنة
- الإبادة الأرمنية... قَتلونا ولم يعلموا أننا بذور
- عندما تحتل «سمكة نصر الله» شواطئ إسرائيل... ووعيها
- إعلان قانون خارج القيد الطائفي: هل الفرصة سانحة؟
- مكتب لريفي «يوتّر» مجدل عنجر
- حدث في مثل هذا اليوم April 24, 2017
- مشروع قانون جنبلاط الانتخابي بين الأخذ والرد
- الأقرب إلى الإليزيه.. استطلاعات رأي تتوقع فوز ماكرون برئاسة فرنسا بفارق كبير.. ومحافظون واشتراكيون يعتزمون دعمه
- بالفيديو.. رسالة مأسوية من عروس هندية قبل انتحارها
- ميقاتي ممثلا بالشريف: طرابلس ستبقى وفية للعروبة والتمسك بالحق
- ميقاتي بحث وكبارة الشؤون السياسية الراهنة
- قتلى بقصف إسرائيلي على معسكر للنظام بالقنيطرة
- دولة تتخلص من كل قمامتها.. وتستورد
- حرب في الجولان،سياحة في لبنان
- أصوت لمَنْ؟ انتخابات رئاسية.. الفرنسيون حائرون ما بين "المتمردين" على أوروبا والإسلام والمؤيدين لهما
- بالأرقام.. أسعار المنازل في أستراليا وإسرائيل
- تقرير صادم : أستراليا الثاني عالميا في مديونية العائلات
- بوب خاطر من حانة بسيدني: لا أريد أي مسلم في أستراليا
- مجرمون يرفضون الرحيل عن استراليا
- موقع التسوق الشهير eBay يحذر من إيقاف تصدير المبيعات لأستراليا
- قانون الانتخابات يغرق بالطروحات والفيتوات المتبادلة
- يتجاوز عمرها 200 عام.. الشارقة تغير مسار طريق للحفاظ على شجرة معمرة في الإمارات
- بالفيديو.. حادثة هزت الرأي العام في مصر ..كرمى لزوجته قطع يد شقيقته
- توقعات الأبراج ليوم April 23, 2017
- الحال العربي
الهلال لـ «التسلطن» في السلطنة
الرياض - أ ف ب: يسعى الهلال السعودي متصدر المجموعة الرابعة إلى حسم تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا بكرة القدم، عندما يلاقي الإثنين بيرسيبولس (بيروزي) الإيراني في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات.
وفي المجموعة نفسها، يأمل الريان القطري بتعزيز موقعه الثاني عندما يلاقي مضيفه الوحدة الإماراتي الباحث عن فوز أول له.
على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط يلتقي الهلال وبيرسيبولس، في إعادة للمباراة الافتتاحية من منافسات المجموعة، والتي انتهت بتعادل الفريقين (1-1).
ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد ثماني نقاط حققها من فوزين (على الريان 2-1 وعلى الوحدة 1-صفر في الرياض) وتعادلين (مع بيرسيبولس والوحدة 2-2 في أبوظبي). ويبتعد الفريق السعودي بفارق نقطة فقط عن الريان (سبع نقاط من فوزين وتعادل وخسارة)، وثلاث عن بيرسيبولس (خمس نقاط من فوز وخسارة وتعادلين).
ويسعى الهلال المتوج قبل أيام بلقبه الأول في الدوري السعودي منذ عام 2011 إلى الفوز لضمان تأهله لدور الـ16 بصرف النظر عن نتيجة مباراة الريان والوحدة، أو حتى مباراته المقبلة مع الريان في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة. أما بيرسيبولس فيسعى إلى فوز يخلط أوراق المجموعة، ويضعه في موقع المنافس القوي على إحدى بطاقتي التأهل للدور المقبل.
وتعتبر مباراة الإثنين المواجهة الـ33 بين الهلال والأندية الإيرانية في مختلف البطولات الآسيوية. وفاز الهلال في 13 من هذه المباريات، بينما فازت الأندية الايرانية 12 مرة.
كما أن المباراة ستكون الـ12 بين الهلال وبيرسيبولس. وفي تاريخ المواجهات المباشرة، يتفوق النادي الإيراني بالفوز أربع مرات، في مقابل ثلاثة انتصارات لمنافسه السعودي.
- الوحدة لفوز أول -
وفي أبوظبي، يسعى الوحدة، الذي فقد عملياً أي أمل جدي بالمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، لتحقيق فوزه الأول في المجموعة، وذلك عندما يستضيف الريان الساعي إلى تعزيز موقعه في المركز الثاني.
وفي رصيد الوحدة نقطة واحدة من ثلاث هزائم وتعادل، وهو في حاجة إلى الفوز على الريان وبيرسيبولس في الجولة الأخيرة لاحتلال المركز الثاني، وعدم تحقيق أي منهما نقاطاً في المباراتين الأخيرتين.
ويخوض الوحدة المباراة بعد فوزه الأربعاء على الشارقة وتأهله لنهائي كأس الإمارات، ما دفع مدربه عبد الباسط الحمادي إلى حض لاعبيه على البحث عن الفوز، على رغم الآمال الضئيلة.
وقال: «يتطلع الوحدة إلى تحقيق الفوز والتمسك بالأمل حتى الجولة الأخيرة، وعلى رغم أن حظوظنا أصبحت ضعيفة، فإن على فريقنا تحقيق الفوز وانتظار ما ستسفر عنه نتائج آخر جولتين».
وفي مباراتهما الماضية، خسر الوحدة أمام الريان بصعوبة (1-2) في الدوحة، وهو يراهن الإثنين على تشكيلة يغيب منها فقط لاعب الوسط محمد عبدالباسط، للإيقاف.
من جهته، يتطلع الريان إلى تجنب الخسارة الثانية هذا الأسبوع بعدما سقط أمام نده التقليدي السد (2-3) الخميس في كأس قطر.
ويعول الريان في مباراته أمام الوحدة على هدافه في المسابق رودريغو تاباتا، برصيد ثلاثة أهداف، وسيباستيان سوريا، إضافة إلى مجموعة من اللاعبين المحترفين.
وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة في الثامن من أيار (مايو)، إذ يلتقي الريان والهلال على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، وبيرسيبوليس مع الوحدة على ستاد آزادي في طهران.
وتقام مباريات دور الـ16 من دوري الأبطال الشهر المقبل أيضاً.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- الهلال لـ «التسلطن» في السلطنة
- برشلونة... لكبت جماح «النشوة المدريدية»
- قرعة نصف نهائي أبطال أوروبا .. السيناريو يتكرر بعد 19 عاماً
- جارديم: صنعنا التاريخ
- رونالدو المئوي «فوق القمر»
- صلابة «السيدة العجوز» تهدد جموح «الكتالوني»
- رئيس الزمالك يتهم أعضاء الاتحاد المصري بـ «السرقة»
- مورينيو للثأر من «البلوز».. ووضع قدم في «التشامبيونز»
- مفاجأة...رونالدو قد ينهي مسيرته الكروية بسبب فضيحة جنسية
- الهلال لحسم اللقب باكراً أمام الأهلي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)