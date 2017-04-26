«البافاري» يستهدف سانشيز

لندن - أ ف ب: تحدثت صحيفة «ذا ميرور» البريطانية عن اهتمام متصدر الدوري الألماني لكرة القدم نادي بايرن ميونيخ بجناح أرسنال الإنكليزي ومنتخب تشيلي أليكسيس سانشيز.

وأوضحت الصحيفة أن المدير التقني للنادي البافاري ميكايل ريشكه حضر مباراة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنكلترا (الأحد) التي فاز فيها أرسنال على مانشسترسيتي 2-1 بهدف لسانشيز في الوقت الإضافي على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

وأضافت أن بايرن ميونيخ جعل سانشيز الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني الموسم المقبل هدفاً رئيساً له في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، على رغم مدرب أرسنال الفرنسي ارسين فينغر أكد أن سانشيز باقٍ في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وتابعت أن بايرن يرغب في استفسار اللاعب والنادي اللندني في ظل تأخر توصلهما إلى توقيع عقد جديد. وتحدثت تقارير صحافية عن عرض أرسنال مبلغ 300 ألف جنيه استرليني أسبوعياً على سانشيز، وعن اهتمام أندية مانشستريونايتد ومانشسترسيتي وتشلسي الإنكليزية وباريس سان جرمان الفرنسي بخدماته. وأبرزت الصحيفة البريطانية أن النادي البافاري يسعى إلى تعزيز خطه الهجومي بعدما أبدى مسؤولوه قلقهم من أن الاعتماد أصبح فقط على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في ظل معاناة توماس مولر بقيادة المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي. وتابعت أنه يضاف إلى ذلك تقدم الهولندي اريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري في السن، والمستقبل الغامض للبرازيلي دوغلاس كوستا مع الفريق، وتراجع مستوى الفرنسي الواعد كيغسلي كومان. من جهة أخرى، قال كارلو أنشيلوتي أمس (الثلثاء) إن ثلاثي قلب دفاع الفريق ماتس هوملز وجيروم بواتنغ وخابي مارتينيز حصلوا على الضوء الأخضر لخوض مباراة بروسيا دورتموند في قبل نهائي كأس ألمانيا اليوم (الأربعاء). وخسر متصدر الدوري الألماني أو تعادل في آخر أربع مباريات له في كل المسابقات ويرغب في العودة إلى الطريق الصحيح إذ يسعى للفوز بالثنائية المحلية بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي على يد ريال مدريد. وأبلغ أنشيلوتي الصحافيين: «لم يواجه ماتس أي مشكلة أمام ماينتس (السبت) وتدرب خابي وجيروم بشكل جيد جداً. المشكلة الوحيدة أن هناك مكانين فقط (في قلب الدفاع). ومهمة الاختيار بينهم ستكون صعبة».

ومن أكبر المشكلات التي تواجه أنشيلوتي الظهير ديفيد الابا الذي يسابق الزمن للتعافي من إصابة تعرض لها في التعادل 2-2 مع ماينتس.

وقال المدرب الإيطالي الذي يقضي أول مواسمه مع النادي: «لن يلعب إن لم يكن جاهزاً بنسبة 100 في المئة». وسيواجه بايرن ميونيخ حامل اللقب منافسه دورتموند في تكرار لنهائي العام الماضي ويعلم أنشيلوتي أن فريقه يحتاج إلى الظهور بقوة.

وتعادل بايرن مرتين في الدوري ليتقلص الفارق الذي يفصله عن أقرب مطارديه إلى ثماني نقاط من 13 نقطة قبل أربع مباريات على النهاية كما خسر مرتين أمام ريال مدريد من بينها الهزيمة 4-2 في الوقت الإضافي الأسبوع الماضي في مدريد ليخرج من دوري الأبطال بالهزيمة 6-3 في مجموع المباراتين.

وقال أنشيلوتي: «نحن جاهزون. تنتظرنا مباراة كبيرة غداً. المواجهة أمام ريال كلفتنا الكثير من الطاقة لكننا وضعناها خلف ظهورنا، ونركز الآن على مواجهة دورتموند».