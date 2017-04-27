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الأهلي المصري ينفي الانسحاب من «العربية»

آخر تحديث: منذ 59 دقيقة
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الأهلي المصري ينفي الانسحاب من «العربية»

نفى مدير الكرة بالأهلي المصري سيد عبد الحفيظ ما أثير حول تراجع ناديه عن المشاركة في البطولة العربية للأندية التي تقام في مصر خلال الفترة من 22 تموز (يوليو) حتى الخامس من آب (أغسطس) المقبل، فيما ستجرى قرعة البطولة في الخامس من أيار (مايو) المقبل، وستوزع الفرق المشاركة على ثلاث مجموعات وتقام المباريات بمدينتي القاهرة والإسكندرية.

 

وقال عبد الحفيظ في تصريح مقتضب لـ«الحياة» إن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لم يطلب عدم المشاركة في البطولة العربية وسيحسم القرار خلال الاجتماع مع لجنة الكرة بالنادي «الأحمر» خلال أيام، معرباً عن أمنياته بنجاح البطولة العربية خصوصاً أنها تقام في مصر، مشدداً على أنها تعد فرصة جيدة لعودة النشاط الكروي العربي المتوقف منذ أعوام عدة، وتردد أن المدير الفني للأهلي حسام البدري يرفض خوض البطولة العربية لتعارض مواعيدها مع مباريات بطل الدوري المصري في دوري أبطال أفريقيا.

 

على الصعيد ذاته، نفى الهلال السعودي انسحابه من البطولة العربية، فيما أعلن العين الإماراتي اعتذاره عن عدم المشاركة بناء على تقرير من مدربه الكرواتي زوران ماميتش الذي صرح بأن «البطولة لا تخدم برنامج العين للموسم الجديد».

 

وكان من المقرر أن يشارك في البطولة كل من النصر والهلال من السعودية والأهلي والزمالك من مصر وحسين داى الجزائرى والترجى التونسى واتحاد الفتح الرباطى المغربى والمريخ السودانى والفيصلي الأردني ونفط الوسط العراقي والعهد اللبناني والعين الإماراتي.

 

من جانب آخر، يفقد الزمالك جهود مهاجمه حسام باولو في مباراته المقبلة مع طنطا غداً (الجمعة) في المرحلة الـ26 بالدوري المحلي بداعي الإصابة، ويأمل المدير الفني للفريق «الأبيض» أوغوستو إيناسيو عودة اللاعب للتشكيل الأساسي في المباراة المرتقبة أمام الإسماعيلي (الأربعاء) المقبل في المرحلة الـ27 من المسابقة ذاتها.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية

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