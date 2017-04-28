- الزمالك يبحث عن الانتصار أمام طنطا
- عدوان إسرائيلي بعد الامريكي على سورية؟ ما هو الجديد؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ هل هي بداية انطلاقة “الناتو” السني العربي الإسرائيلي بدعم امريكي؟ لا نستبعد ذلك
- حدث في مثل هذا اليوم April 28, 2017
- مصادر: مواقف الحريري جزء من تفاهمه مع عون
- ميقاتي: التمديد أبغض الحلال والفراغ الحرام بذاته
- "كلاب قوى الامن على شفير الموت"
- بارجة روسية تصطدم بسفينة شحن قبالة إسطنبول.. وفقدان 15 جنديا
- أستراليا الغربية تنهار
- بالأرقام.. أسعار الإيجارات في أستراليا الغربية
- لبنان بعد 12 عاماً على جلاء آخر جندي سوري: الصراع هو هو... قانون الانتخاب والاستقواء على الدولة
- بيروت تجاهلت تحذيرًا إسرائيليًا وهجوم لـ"حزب الله" فجرًا.. الردّ من المطار!
- روسيا تتحدث عن تحضير أمريكا لحرب نووية عالمية
- نعتها زملاؤها بالبدينة القبيحة وتمنوا لها الموت فأصبحت ملكة جمال!
- غارات إسرائيلية استهدفت دمشق
- فيديو صادم.. لحظة وفاة أشهر قارئ للقرآن في إندونيسيا أثناء قراءة سورة الملك
- سعودية تقترض لزوجها 400 ألف ريال لشراء منزل وافتتاح مشروع له.. فتفاجأ بأنه متزوج باخرى
- انتخابات الرئاسة الإيرانية تقرر مصير الاتفاق النووي
- خطف القطريين هزيمة لسيادة العراق
- نظام الأسد مسؤول عن تفجير حافلات مهجّرين موالين؟
- توقعات الأبراج ليوم April 27, 2017
- عون يبلغ التيار: «الستين» بدل التمديد
- «دهسُ» كرامة الناس وهيبة الدولة : مهزلة !.. هذا ما يقبل به عون .. والحريري يحاصر التمديد
- «المستقبل» يعود إلى اقتراح انتخاب المجلسين للخروج من التأهيل الطائفي «المعرّض للطعن»
- الحريري: نعم لـ«التأهيلي» لا للتمديد... وشاحنات الكسارات تحبس المواطنين
- مزايدة السوق الحرة: تعديل في دفتر الشروط، وتفسيرات متضاربة لكيفية التأهيل
الزمالك يبحث عن الانتصار أمام طنطا
يلتقي الزمالك مع طنطا اليوم (الجمعة) في المرحلة الـ26 بالدوري المصري لكرة القدم، ويسعى الفريق «الأبيض» إلى الفوز الثالث على التوالي مع المدير الفني البرتغالي أغستو إيناسيو بعد تخطي طلائع الجيش والمصري البورسعيدي، ولا بديل للزمالك عن الفوز للزحف نحو المركز الثاني المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأنه يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة، ويغيب لاعب الوسط النيجيري معروف يوسف عن تشكيل «القلعة البيضاء» في مباراة اليوم بداعي الإيقاف، فيما يأمل طنطا بقيادة المدير الفني خالد عيد بتفجير مفاجأة بالفوز للهروب من الهبوط للدرجة الثانية، إذ يقبع في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.
وفي المرحلة ذاتها، يلتقي الإسماعيلي مع المصري البورسعيدي في دربي «أبناء القناة»، وتتسم مواجهات الفريقين بالإثارة والندية، ويسعى الإسماعيلي إلى الظفر بالنقاط الثلاث من أجل تحسين مركزه بعدما تراجع للمركز العاشر برصيد 33 نقطة.
والحال ذاتها للمصري البورسعيدي بقيادة المدير الفني حسام حسن الذي يريد الفوز لعبور نفق الهزائم والنتائج السيئة، إذ خسر في مباراتين متاليتين في الدوري المحلي ما جمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الرابع، كما ودع بطولة الكونفيديرالية بالخسارة أمام كمبالا سيتي الأوغندي في دور الـ16. وتجاهل مجلس إدارة نادي المصري الانتقادات التي طاولت عميد لاعبي العالم السابق وجدد الثقة به للموسم الثالث على التوالي.
كانت المرحلة الـ26 بالدوري المصري انطلقت بفوز مصر المقاصة على الداخلية بهدفين في مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن المتصدر الأهلي، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 20 نقطة في المركز الـ16، كما فاز الاتحاد على ضيفه طلائع الجيش (3-2) ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع، فيما بقي الفريق العسكري عند 35 نقطة في المركز الثامن، وتعادل أسوان مع الشرقية (1-1) ورفع الأول رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ17 (قبل الأخير) فيما رفع الثاني رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ15.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- الزمالك يبحث عن الانتصار أمام طنطا
- الأهلي المصري ينفي الانسحاب من «العربية»
- «الأفضل ينازل الأفضل» في ويمبلي السبت
- «البافاري» يستهدف سانشيز
- «عودة خاصة» لحسناء التنس شارابوفا
- الهلال لـ «التسلطن» في السلطنة
- برشلونة... لكبت جماح «النشوة المدريدية»
- قرعة نصف نهائي أبطال أوروبا .. السيناريو يتكرر بعد 19 عاماً
- جارديم: صنعنا التاريخ
- رونالدو المئوي «فوق القمر»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)