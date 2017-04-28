الزمالك يبحث عن الانتصار أمام طنطا

يلتقي الزمالك مع طنطا اليوم (الجمعة) في المرحلة الـ26 بالدوري المصري لكرة القدم، ويسعى الفريق «الأبيض» إلى الفوز الثالث على التوالي مع المدير الفني البرتغالي أغستو إيناسيو بعد تخطي طلائع الجيش والمصري البورسعيدي، ولا بديل للزمالك عن الفوز للزحف نحو المركز الثاني المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأنه يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة، ويغيب لاعب الوسط النيجيري معروف يوسف عن تشكيل «القلعة البيضاء» في مباراة اليوم بداعي الإيقاف، فيما يأمل طنطا بقيادة المدير الفني خالد عيد بتفجير مفاجأة بالفوز للهروب من الهبوط للدرجة الثانية، إذ يقبع في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.

وفي المرحلة ذاتها، يلتقي الإسماعيلي مع المصري البورسعيدي في دربي «أبناء القناة»، وتتسم مواجهات الفريقين بالإثارة والندية، ويسعى الإسماعيلي إلى الظفر بالنقاط الثلاث من أجل تحسين مركزه بعدما تراجع للمركز العاشر برصيد 33 نقطة.

والحال ذاتها للمصري البورسعيدي بقيادة المدير الفني حسام حسن الذي يريد الفوز لعبور نفق الهزائم والنتائج السيئة، إذ خسر في مباراتين متاليتين في الدوري المحلي ما جمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الرابع، كما ودع بطولة الكونفيديرالية بالخسارة أمام كمبالا سيتي الأوغندي في دور الـ16. وتجاهل مجلس إدارة نادي المصري الانتقادات التي طاولت عميد لاعبي العالم السابق وجدد الثقة به للموسم الثالث على التوالي.

كانت المرحلة الـ26 بالدوري المصري انطلقت بفوز مصر المقاصة على الداخلية بهدفين في مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن المتصدر الأهلي، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 20 نقطة في المركز الـ16، كما فاز الاتحاد على ضيفه طلائع الجيش (3-2) ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع، فيما بقي الفريق العسكري عند 35 نقطة في المركز الثامن، وتعادل أسوان مع الشرقية (1-1) ورفع الأول رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ17 (قبل الأخير) فيما رفع الثاني رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ15.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية