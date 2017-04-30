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الأهلي للتغريد منفرداً بالقمة أمام الإنتاج
يلتقي الأهلي مع الإنتاج الحربي اليوم (الأحد) في ختام المرحلة الـ26 بالدوري المصري لكرة القدم، ويسعى الفريق «الأحمر» إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات والتغريد منفرداً بقمة جدول المسابقة، إذ سيرفع رصيده في حال الفوز إلى 70 نقطة، ويوسع الفارق إلى عشر نقاط مع أقرب مطارديه مصر المقاصة.
ويعول المدير الفني للأهلي حسام البدري على خبرات الحارس شريف إكرامي، ومحمد نجيب وأحمد حجازي وسعد سمير وأحمد فتحي والتونسي على معلول في الدفاع، وعبد الله السعيد وحسام غالي وحسام عاشور في منتصف الميدان، والنيحيري أغاي والعاجي كوليبالي في الهجوم.
والحال ذاتها للإنتاج الحربي الذي يسعى بقيادة المدير الفني مختار مختار إلى الفوز للهرب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الثانية، إذ يملك الفريق العسكري 24 نقطة في المركز الـ14.
من جانب آخر، اتهم رئيس نادي طنطا فايز عريبي حكم مباراة ناديه والزمالك بمجاملة الأخير بعدم احتساب هدف صحيح كان سيمنح ناديه ثلاث نقاط ثمينة، مشدداً على نجاح حملة رئيس النادي «الأبيض» مرتضى منصور في ترهيب الحكام. وتعادل طنطا الساعي لتفادي هبوطه من دوري النخبة مع الزمالك من دون أهداف في المرحلة الـ26 بالدوري المصري، ورفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ13، فيما عاد الفريق «الأبيض» إلى نزف النقاط وهو التعادل الخامس له هذا الموسم، إضافة إلى سبع هزائم، ما أدى لتراجع ترتيبه إلى المركز الثالث برصيد 47 نقطة.
وفي المرحلة ذاتها، حقق الإسماعيلي فوزاً مثيراً على المصري البورسعيدي (2-1) ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد المصري عند 43 نقطة في المركز الرابع مواصلاً نتائجه السيئة مع المدير الفني حسام حسن، إذ تعد الهزيمة الثالثة على التوالي في البطولة المحلية.
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