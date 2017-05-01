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الأهلي يدرس المشاركة العربية بـ«البدلاء»
يحسم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر اليوم (الإثنين) قراره النهائي بشأن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في البطولة العربية للأندية، إذ يسعى رئيس النادي إلى إقناع المدير الفني حسام البدري بالمشاركة في اللاعبين البدلاء الذين لا يشاركون بانتظام في مباريات الدوري المحلي، إضافة إلى اللاعبين الذين لم تسجل أسماؤهم في قائمة الفريق «الأحمر» في دوري أبطال أفريقيا، ويأمل رئيس «القلعة الحمراء» بتفادي التصادم مع الشركة الراعية للنادي والتي أيضاً ترعى البطولة العربية.
فيما تلوح في الأفق بوادر أزمة بين الأهلي والزمالك بعد أن أعلن كل منهما خوض أولى مواجهاته بدور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا في 13 الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ما يعني أن أحدهما بات مطالباً بتأخير أو تقديم موعد مباراته 24 ساعة. وأوقعت القرعة بطل الدوري المصري الأهلي في المجموعة الرابعة مع الوداد المغربي والقطن الكاميروني وزاناكو الزامبي، ويستهل مشواره مع الأخير، فيما أوقعت مواطنه الزمالك في المجموعة الثانية مع اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي وكابس يونايتد الزيمبابوي، وسيبدأ مبارياته مع بطل زيمبابوي، وما يعقد الأزمة أن الناديين اختارا ملعب برج ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض مبارياتهما القارية.
من جانبه، قال المدير الفني للزمالك البرتغالي أغستو إيناسيو إنه سيترك منصبه في حال تدخل رئيس النادي «الأبيض» مرتضى منصور في صلاحياته، مشدداً على أنه لا يعرف أسلوب الحب والكراهية في عمله، لتطبيقه الاحتراف الحقيقي من دون مجاملات، لذا تعجب مما يثار في عدد من وسائل الإعلام بأنه يبغض اللاعبين أيمن حفني وباسم مرسي ومصطفى فتحي، معترفاً بضعف فرص الزمالك في المنافسة على الدوري المصري، لكن الفريق يملك طموحات في الفوز بكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.
من جهته، أرسل رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور ملفاً إلى المحكمة الدولية الرياضية يتضمن ما وصفه بمخالفات الاتحاد المصري لكرة القدم «الجبلاية» في بطولة الدوري المحلي، لافتاً إلى أن الاتحاد أسس شركة للمراهنة على نتائج مباريات البطولة في دولة أوروبية.
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