مدريد - أ ف ب: بات البرتغالي كريستيانو رونالدو يفرض هيمنته على مدريد وأوروبا. وحقق النجم البرتغالي الثلثاء في ذهاب نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد الـ«هاتريك» الثاني له توالياً في دوري أبطال أوروبا، ما دفع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان للإشادة بلاعبه «الفريد».

على ملعبه سانتياغو برنابيو، جدد ريال تفوقه على غريمه الإسباني الذي هزمه في المسابقة الأوروبية في المواسم الثلاثة الماضية (نهائي 2014 و2016، وربع نهائي 2015). وبات فريق المدرب زيدان على مشارف النهائي الثالث له في أربعة مواسم، بانتظار نتيجة مباراة الإياب التي تقام على ملعب فيسنتي كالديرون الأربعاء المقبل.

ويدين ريال بنتيجة الثلثاء إلى رونالدو الذي سجل من متابعة رأسية في الدقيقة العاشرة، وتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 73، وكرة من داخل هذه المنطقة في الدقيقة 86.

وبات رونالدو أول لاعب يسجل «هاتريك» في نصف نهائي دوري الأبطال منذ البولندي روبرت ليفاندوفسكي موسم 2012-2013.

وبعد خمسة أهداف في مرمى بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي منها «هاتريك» أيضاً في سانتياغو برنابيو، يكتب البرتغالي صفحة جديدة في أسطورته الشخصية، برفعه رصيده التهديفي القياسي في المسابقة الأوروبية إلى 104 (بينها هدف في الدور التمهيدي).

وكان رونالدو (32 عاماً) بات في ربع النهائي أول لاعب يسجل 100 هدف في دوري الأبطال، يليه نجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي (94 هدفاً). ورفع البرتغالي رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وبات على بعد هدف واحد من ميسي متصدر ترتيب الهدافين، علماً بأن الأخير بات خارج المنافسة.