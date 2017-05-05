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الاتحاد الدولي لكرة السلة يجيز ارتداء الحجاب
هونغ كونغ - أ ف ب: أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) الخميس على هامش اجتماع له في هونغ كونغ، إجازته للاعبات ارتداء الحجاب خلال المباريات، وذلك بعد عملية مراجعة بدأت في أيلول (سبتمبر) 2014.
وقال الاتحاد في بيان: «أقر المكتب المركزي الاقتراح المقدم من اللجنة الفنية الذي يجيز ارتداء اللاعبات الحجاب»، مشيراً إلى أن القاعدة الجديدة تم تطويرها «لتقليل خطر الإصابة والحفاظ على توحيد اللون مع بقية المعدات والملابس».
وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد تصديقه الجمعة من الجمعية العمومية، في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2017. وكانت قطر سحبت منتخب السيدات من الألعاب الآسيوية عام 2014، لعدم السماح بارتداء الحجاب أو أي غطاء آخر للرأس لأسباب تتعلق بالسلامة، واصفة المنع بـ«المهين». وفي العام نفسه، أرغم ستة لاعبين من السيخ يمثلون الهند على خلع عمامتهم التقليدية قبل استخدام أربطة مطاطية لشعرهم.
يذكر أنه في كرة القدم، سمح مجلس اتحاد كرة القدم (إيفاب) الذي يسن قوانين اللعبة الأكثر شعبية في العالم رسمياً في آذار (مارس) 2014 بارتداء الحجاب والعمامة خلال المباريات.
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