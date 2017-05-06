موناكو يشتري سيركل بروج البلجيكي

موناكو - أ ف ب: أصبح نادي موناكو الفرنسي المساهم الرئيس في نادي سيركل بروج المشارك في دوري الدرجة الثانية البلجيكية، بحسب ما ذكر نادي الإمارة على موقعه الرسمي.

وأشار موناكو في بيان: «يسر ناديا موناكو وسيركل بروج الإعلان عن استحواذ النادي البلجيكي (درجة ثانية) من نادي موناكو، بدءاً من الجمعة».

وتابع: «هذا المشروع هو جزء من تطوير الرياضة، من خلال سياسته للمواهب الشابة».

وأشار إلى أن «الجمعية العمومية لسيركل بروج صوتت بالإجماع لمصلحة نيل نادي موناكو حصة الأغلبية»، مضيفاً أن «النادي البلجيكي سيحتفظ بجميع قيمه وخصائصه».

وتأسس سيركل بروج عام 1899، وأحرز لقب الدوري أعوام 1911 و1927 و1930، والكأس في 1927 و1985.