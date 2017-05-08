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«البريمييرليغ».. الكل يهدر النقاط!
ربما تكون نقطة ضعف يلاحظها الكثير على أندية الدوري الإنكليزي، ولكن قد يراها آخرون محور قوّته. «الإهدار» بات جزءاً من مراحل الدوري «البريمييرليغ» هذا الموسم، فمن الصعب أن يحقق كبار الأندية انتصارات تجمعهم في جولة واحدة، بل إنه من لم يحدث أن حافظ أي فريق على سجله خالياً من الخسائر منذ المرحلة الثالثة السابعة فقط من عمر الدوري.
ليفربول آخر المهدرين، إذ أضاع فرصة ذهبية لتعزيز حظوظه في انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثمبتون (الأحد) في المرحلة الـ36 من الدوري الإنكليزي. وعانى رجال المدرب الألماني يورغن كلوب الأمرّين أمام الخطة الدفاعية المحكمة لرجال المدرب الفرنسي كلود بويل وعجزوا عن إيجاد ثغرة لهز شباك الحارس فريزر فورستر. في المقابل، لم يسدد ساوثمبتون أي كرة على مرمى ليفربول طوال المباراة.
وأغلق ساوثمبتون المساحات وصعب المهمة على أصحاب الأرض الذين لجأوا إلى التسديد البعيد من دون خطورة على الحارس فورستر.
وتابع ليفربول ضغطه في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء عندما لمس جاك ستيفنز كرة بيده داخل المنطقة فانبرى لها القائد جيمس ميلنر، لكن الحارس فورستر تصدى لها ببراعة قبل أن يشتتها الدفاع (66).
وتابع فورستر تألقه وأبعد رأسية ماركو غروييتش من مسافة قريبة إلى ركلة ركنية.
وفشل ليفربول في فك عقدة ساوثمبتون للمباراة الخامسة على التوالي وتحديداً منذ تغلبه عليه 6-1 على ملعب سانت ميريز في ربع نهائي كأس الرابطة في 2 كانون الأول (ديسمبر) 2015، إذ خسر أمامه بعدها 3-2 على الملعب ذاته في الدوري وفي ذهاب وإياب نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة بنتيجة واحدة صفر-1، وتعادل معه سلباً في ذهاب الدوري هذا الموسم.
وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها ليفربول في هز شباك ساوثمبتون.
وانفرد ليفربول بالمركز الثالث برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شريكه مانشسترسيتي الذي يملك مباراة مؤجلة أمام وست بروميتش البيون سيخوضها في 16 أيار (مايو) الجاري.
وبعدما كان ليفربول يملك فرصة حسم بطاقة التأهل المباشر للمسابقة القارية العريقة، فإن مصيره الآن بات يتوقف على نتائج مطارديه المباشرين مانشسترسيتي ومانشستريونايتد الذي لعب مباراتين، بينها واحدة أمام ضيفه أرسنال ستقام لاحقاً على ملعب «اولدترافورد».
وتبقى أمام ليفربول مباراتان أمام مضيفه وست هام يونايتد (الأحد) المقبل وضيفه ميدلزبره في 21 الجاري، فيما يلعب مانشسترسيتي مع ليسترسيتي (السبت) المقبل ثم وست بروميتش البيون وينهي الموسم بمواجهة واتفورد في 21 الجاري.
ويتأهل الثلاثة الأوائل إلى دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة مباشرة، فيما يخوض الرابع ملحقاً.
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