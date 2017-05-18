- حدث في مثل هذا اليوم May 18, 2017
- زيادة غلة.. أم إنقاذ موسم؟
- «البريميرليغ».. مقعد دوري الأبطال سيُحسم بـ«الفاصلة»
- «مناطق خفض التصعيد» لبوتين أم «مناطق آمنة» لترامب؟
- فراغ و«الستين» أو نسبية وتمديد.. وغـــارات تستهدف قيادات «النصرة»
- وزير الاتصالات يمكّن شركة خاصة من احتكار الإنترنت السريع: يرحم إيامك يا عبد المنعم!
- الحريري يعود إلى تبنّي خيار التمديد للمجلس؟
- مشاركة لبنان في قمة الرياض... «حزب الله» متوجّس والحريري يُطَمْئن
- لبنان: مجلس الوزراء لم يطرح التجديد لسلامة ولا مواجهة حول حضور قمة الرياض
- مصادر: ترامب وراء عدم دعوة عون إلى القمة الأميركية ـ العربية
- عون على الحياد وبعد 19 حزيران «كلام آخر»
- بدأ الحديث عن سيناريوهات ما بعد 20 يونيو
- «حرتقة» عونيّة على بارود في كسروان: نريد مرشحين ملتزمين
- فرنجية: شعار تحصيل الحقوق قد يخسّر المسيحيين الامتيازات
- نقاش هادئ مع التيار الوطني الحر
- إسرائيل تهدّد لبنان عبر الإعلام السعودي
- «حرتقة» على عون
- علم وخبر
- اكتمال دائرة اللاءات ي معركة التوازن
- ثلاثية النجاح!
- هل من بصيص ين الأمل والمحظور؟
- فشل الضغوط السياسية والأمنية والشرعية في فتح أفواه السجناء
- المتهم بالاعتداء على "الحشاش" يكشف مجريات التحقيق
- بعد ما اثاره من بلبلة.. بيار حشاش يتنازل عن الدعوى!
- غرامة 170 دولارا لمن ترتدي النقاب في النمسا
«البريميرليغ».. مقعد دوري الأبطال سيُحسم بـ«الفاصلة»
لندن - أ ف ب: ستحسم المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بمباريات فاصلة بين أندية مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال، في حال تعادلها بالنقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، في ختام الدوري الإنكليزي لكرة القدم نهاية الأسبوع الجاري.
وتتأهل أول ثلاثة أندية في ترتيب البريميرليغ مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا ويخوض الرابع دوراً فاصلاً، فيما يتأهل الخامس والسادس إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ويخوض السابع الدور التمهيدي الثالث.
وقد ضمن تشلسي البطل (90 نقطة) المركز الأول، وتوتنهام (80) الوصافة، فيما يدور صراع كبير على حسم المراكز الثلاثة التالية بين مانشستر سيتي (75)، ليفربول (73) وأرسنال (72).
ويحل مانشستر سيتي الأحد على واتفورد السادس عشر، فيما يستقبل أرسنال إيفرتون السابع، وليفربول يستضيف ميدلزبره التاسع عشر الذي نزل إلى الدرجة الأولى (بموازاة الثانية).
ونظراً لاقتراب ليفربول وسيتي وأرسنال في عدد النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، يحتمل أن يتعادل فريقان تعادلاً كاملاً في المركزين الثالث أو الرابع.
ويبلغ فارق أهداف سيتي +36 وليفربول +33 وأرسنال +31، فيما سجل كل من سيتي وليفربول 75 هدفاً وأرسنال 74.
وتشير قوانين البريميرليغ إلى أنه في حال انتهاء الموسم وتعادل فريقين أو أكثر من المنافسين على اللقب أو الهرب من الهبوط أو التأهل إلى مسابقة أخرى، بالنقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، تخوض الأندية المعنية مباريات فاصلة على ملاعب محايدة تحددها رابطة الدوري.
وعلى سبيل المثال، ستقام مباراة فاصلة بين مانشستر سيتي وليفربول لتحديد المركز الثالث في حال تعادل سيتي مع واتفورد 3-3، وفوز ليفربول على ميدلزبره 3-صفر.
وفي حال خسارة سيتي صفر-4 وفوز أرسنال 1-صفر، سيتعادل الفريقان بشكل كامل مع 75 نقطة في المركزين الثالث أو الرابع بحسب نتيجة ليفربول.
كما يحتمل أن يتواجه أرسنال وليفربول في مباراة فاصلة في حال تعادل الأول 1-1، وخسارة الثاني صفر-2. يذكر أن مانشستر يونايتد سادس الترتيب ضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي، وسيحجز بطاقة دوري أبطال أوروبا في حال تتويجه بلقب الدوري الأوروبي لهذا الموسم بفوزه على أياكس أمستردام الهولندي في النهائي في سولنا في 24 أيار (مايو) الجاري.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- زيادة غلة.. أم إنقاذ موسم؟
- «البريميرليغ».. مقعد دوري الأبطال سيُحسم بـ«الفاصلة»
- تشلسي وتوتنهام يهيمنان على ترشيحات الأفضل
- « كهربا وحماه» في صفوف «الفراعنة»!
- كونتي يعيد تشلسي إلى ذهب «البريمييرليغ»
- «أبطال أفريقيا».. الأهلي يستضيف زاناكو
- تأكيد إيقاف الكويت
- بعد الإخفاق التاريخي .. فينغر باقٍ في أرسنال!
- يوفنتوس والتاريخ في وجه موناكو
- «البريمييرليغ».. الكل يهدر النقاط!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)