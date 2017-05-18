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«البريميرليغ».. مقعد دوري الأبطال سيُحسم بـ«الفاصلة»

آخر تحديث: منذ 11 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 21
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«البريميرليغ».. مقعد دوري الأبطال سيُحسم بـ«الفاصلة»

لندن - أ ف ب: ستحسم المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بمباريات فاصلة بين أندية مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال، في حال تعادلها بالنقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، في ختام الدوري الإنكليزي لكرة القدم نهاية الأسبوع الجاري.

 

وتتأهل أول ثلاثة أندية في ترتيب البريميرليغ مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا ويخوض الرابع دوراً فاصلاً، فيما يتأهل الخامس والسادس إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ويخوض السابع الدور التمهيدي الثالث.

 

وقد ضمن تشلسي البطل (90 نقطة) المركز الأول، وتوتنهام (80) الوصافة، فيما يدور صراع كبير على حسم المراكز الثلاثة التالية بين مانشستر سيتي (75)، ليفربول (73) وأرسنال (72).

 

ويحل مانشستر سيتي الأحد على واتفورد السادس عشر، فيما يستقبل أرسنال إيفرتون السابع، وليفربول يستضيف ميدلزبره التاسع عشر الذي نزل إلى الدرجة الأولى (بموازاة الثانية).

 

ونظراً لاقتراب ليفربول وسيتي وأرسنال في عدد النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، يحتمل أن يتعادل فريقان تعادلاً كاملاً في المركزين الثالث أو الرابع.

 

ويبلغ فارق أهداف سيتي +36 وليفربول +33 وأرسنال +31، فيما سجل كل من سيتي وليفربول 75 هدفاً وأرسنال 74.

 

وتشير قوانين البريميرليغ إلى أنه في حال انتهاء الموسم وتعادل فريقين أو أكثر من المنافسين على اللقب أو الهرب من الهبوط أو التأهل إلى مسابقة أخرى، بالنقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، تخوض الأندية المعنية مباريات فاصلة على ملاعب محايدة تحددها رابطة الدوري.

 

وعلى سبيل المثال، ستقام مباراة فاصلة بين مانشستر سيتي وليفربول لتحديد المركز الثالث في حال تعادل سيتي مع واتفورد 3-3، وفوز ليفربول على ميدلزبره 3-صفر.

 

وفي حال خسارة سيتي صفر-4 وفوز أرسنال 1-صفر، سيتعادل الفريقان بشكل كامل مع 75 نقطة في المركزين الثالث أو الرابع بحسب نتيجة ليفربول.

 

كما يحتمل أن يتواجه أرسنال وليفربول في مباراة فاصلة في حال تعادل الأول 1-1، وخسارة الثاني صفر-2. يذكر أن مانشستر يونايتد سادس الترتيب ضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي، وسيحجز بطاقة دوري أبطال أوروبا في حال تتويجه بلقب الدوري الأوروبي لهذا الموسم بفوزه على أياكس أمستردام الهولندي في النهائي في سولنا في 24 أيار (مايو) الجاري.

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