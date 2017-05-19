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مورينيو: سأزج باليافعين.. لا تقتلوني!
لندن - أ ف ب - رأى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي أن عدم رغبة رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم بمساعدة فريقه للتحضير بشكل جيد لنهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، سيجبره على الدفع بتشكيلة احتياطية في مواجهة كريستال بالاس الأحد في المرحلة الأخيرة.
وينهي يونايتد سادس الترتيب (غير المؤهل لدوري الأبطال) مشواره في الدوري على أرضه ضد كريستال بالاس الـ13، قبل أن يلاقي أياكس أمستردام الهولندي الأربعاء في نهائي المسابقة القارية الرديفة، التي يتأهل بطلها للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وقال مورينيو بعد تعادل فريقه الأربعاء مع ساوثمبتون (صفر-صفر) في مباراة مؤجلة: «في أي بلد في العالم، كانت المباراة (المقبلة) ستقام السبت، لأننا (بنتيجة مباراة الأحد) سنبقى في المركز السادس وكريستال بالاس في مأمن».
وتابع: «بعد فوز كريستال بالاس على هال سيتي وهبوط الأخير، وضمان سوانزي البقاء، أعتقد أن المباراة يجب أن تقام السبت»، مضيفاً: «هذا محبط بالنسبة إلي، وآمل في ألا تقتلوني عندما ترون فريقي». وعما إذا كان قد تقدم بطلب لنقل المباراة، أجاب مورينيو: «لا أضيع الوقت. عندما أعرف أن المعركة خاسرة، لا أحارب من أجلها».
وتابع مدرب بورتو البرتغالي وتشلسي الإنكليزي وإنتر الإيطالي وريال مدريد الإسباني سابقاً: «أنتم (الصحافيون) إنكليز، أنتم هنا منذ ولدتم. أنا أمضيت هنا سبعة أعوام. لم أر أي ترتيب للاهتمام بالأندية الإنكليزية المشاركة في المسابقات الأوروبية».
وأردف: «لم أر ذلك مع تشلسي أو مانشستر يونايتد، ومع مانشستر سيتي (في نصف نهائي دوري الأبطال) العام الماضي. لم أره أبداً».
وأضاف أن المدافع الكونغولي الأصل أكسل توانزيبي الذي شارك في المباريات الثلاث الاخيرة سيكون ضالعاً في المباراة، إلى جانب زملائه من خريجي أكاديمية النادي دميتري ميتشل، الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي، ماتي ويلكوك، جوش هاروب وزاخاري ديرنلي.
وعن الوجوه الجديدة، قال مورينيو: «آمل بأن يدعم جمهور أولد ترافورد الفريق، يغفرون لبعض السذاجة، يغفرون لقلة الثقة».
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