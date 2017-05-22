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الأهلي لمداواة جراحه بـ«الأهلي»!

آخر تحديث: منذ 18 دقيقة
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الأهلي لمداواة جراحه بـ«الأهلي»!

يتطلع فريق الأهلي السعودي إلى تضميد جراحه المحلية عبر تخطي عقبة ضيفه الأهلي الإماراتي عندما يستقبله اليوم (الإثنين) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

 

ويطمح الأهلي الذي فقد فرصة الاحتفاظ بلقبه المفضل (الكأس المحلية) بعد خسارته أمام الهلال (الخميس) الماضي، إلى استعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية يقطع من خلالها نصف الطريق نحو الدور الثالث من المسابقة، على رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها في هذه الفترة على مستوى المعنويات والإصابات التي لعبت دوراً مؤثراً في تراجع أدائه ونتائجه، خصوصاً إصابة السوري عمر السومة ومهند عسيري ومعتز هوساوي وعقيل بلغيث.

 

وعلى رغم ظروفه الصعبة سيرمي أهلي جدة بكل ثقله في مباراة الغد بحثاً عن الفوز والمحافظة على حظوظه في الوصول إلى أبعد دور ممكن في مسابقة دوري الأبطال.

 

في المقابل يأمل أهلي دبي الذي يعتبر في كامل جاهزيته الفنية والمعنوية، بالعودة بنتيجة إيجابية واستغلال ظروف مضيفه بالشكل الأمثل.

 

وتأهل الأهلي لهذا الدور بعد أن حل وصيفاً في المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، ويبرز في صفوفه ياسر المسيليم ومعتز هوساوي وتيسير الجاسم وعبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر والمصري محمد عبدالشافي والعراقي سعد الأمير واليوناني يوانيس فيتفاتسيديس.

 

أما أهلي دبي، فتأهل بعد أن تربع على صدارة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، ويبرز في صفوفه ماجد ناصر وعبدالعزيز صنقور وعبدالعزيز هيكل وحبيب الفردان وإسماعيل الحمادي وأحمد خليل والبرازيلي إيفرتون ريبيرو والسنغالي ماخيتي ديوب والغاني أسامواه جيان.

 

وسبق للأهلي أن قابل الفرق الإماراتية في البطولة 17 مرة، تمكن خلالها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 4 مباريات. أما على مستوى مواجهاته المباشرة أمام أهلي دبي، التقيا 4 مرات، خسر الأولى 2-3 عام 2002، وتعادلا في الثانية والثالثة 2-2 و3-3 عامي 2002 و2015، وفاز في الرابعة 2-1 عام 2015.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية

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