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«السيتي» يفتتح صيفه بـ «برناردو»

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 112
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«السيتي» يفتتح صيفه بـ «برناردو»

باريس - أ ف ب: انتقل صانع الالعاب البرتغالي لنادي موناكو بطل فرنسا في كرة القدم برناردو سيلفا الجمعة الى نادي مانشستر سيتي الانكليزي بحسب بيان رسمي صادر عن الاخير، اشار فيه الى انضمام اللاعب اليه اعتباراً من الاول من تموز (يوليو) المقبل.

 

وبات سليفا اللاعب الاول يضمه المدرب خوسيب غوارديولا الى تشكيلة مانشستر سيتي، بعدما استغنى عن اربعة لاعبين بينهم الجناح الاسباني خيسوس نافاس والمدافع الفرنسي غاييل كليشي.

 

وقال سيلفا للموقع الالتروني للنادي: «انه شعور رائع. بكل صدق، انا الآن في احد افضل الفرق في العالم. انها فرصة كبيرة لي لأكون جزءاً من هذا النادي. واتطلع بقوة الى مساعدته على تحقيق اهدافه (...) بالطبع عندما تسنح لك افرصة لتتدرب في اشراف (خوسيب) غوارديولا فلا يمكن عندها ان ترفض. ومن الجيد العمل معه والافادة من هذه الفرصة».

 

وتابع: «نعرف جميعنا ما حققه (غوارديولا) مع برشلونة وبايرن ميونيخ، ونتوقع ان يحرز الالقاب مع مانشستر سيتي».

 

وحل مانشستر سيتي ثالثاً في الدوري الانكليزي الممتاز، خلف تشيلسي البطل وتوتنهام هوتسبر الوصيف.

 

ولم يتطرق مانشستر سيتي في بيانه الى قمية العقد ومدته. في حين تحدثت وسائل اعلام انكليزية في وقت سابق عن انتقال سيلفا لقاء 43 مليون جنيه استرليني (49,2 مليون يورو).

 

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي (القسم الانكليزي) على موقعها الالكتروني الجمعة، ان نادي مانشستر سيتي «توصل الى اتفاق لدفع 43 مليون جنيه استرليني لنادي موناكو لقاء برناردو سيلفا».

 

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية اشارت في وقت سابق من يوم الجمعة، الى ان سليفا في طريقه الى توقيع عقد مدته خمس سنوات مع مانشستر سيتي، الذي اخرجه موناكو من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم.

 

وكان سيلفا (22 عاماً) اختير ضمن الفريق المثالي للدوري الفرنسي منتصف ايار (مايو). وهو انضم الى موناكو في 2014 معارا من بنفيكا البرتغالي، قبل انتقاله رسميا في كانون الثاني (يناير) 2015 لقاء 15,75 مليون يورو. وكان رحيله متوقعا منذ وقت طويل، مع إمكان رحيل عدد آخر من اللاعبين الكبار عن النادي.

 

وباشر موناكو في المقابل تعاقداته لهذا الصيف، علماً ان موسم الانتقالات الفرنسي يفتتح 9 حزيران (يونيو) المقبل، باعلانه ضم البلجيكي الدولي يوري تيلمانز (20 عاماً) من اندرلخت بعد اختياره افضل لاعب في الدوري البلجيكي.

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