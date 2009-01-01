«نقطة» تتوج الأهلي اليوم بلقب الدوري المصري

يلتقي الأهلي مع المقاصة اليوم (الإثنين) في المرحلة الـ30 بالدوري المصري لكرة القدم، ويحتاج الفريق «الأحمر» إلى نقطة واحدة للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ39 في تاريخه.

واستعادة الأهلي توازنه بعد سقوطه في فخ التعادل مع متذيل الدوري المحلي الشرقية ومع ضيفه زاناكو الزامبي في الجولة الأولى بدور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا، وحقق فوزاً ثميناً على مضيفه القطن الكاميروني في الجولة الثانية من الدور ذاته بالبطولة القارية.

ويعود لتشكيل حامل اللقب المهاجم المخضرم عماد متعب الغائب منذ مباراة الداخلية في كأس مصر في أذار (مارس) الماضي، علماً بأنه لم يشارك في الدوري المصري منذ مباراة وادي دجلة في شباط (فبراير) الماضي.

ويظهر في القائمة للمرة الأولى المهاجم الشاب أحمد ياسر ريان، فيما يغيب المهاجم الهارب العاجي سليمان كوليبالي، وصانع الألعاب عبدالله السعيد للإصابة.

ويعول المدير الفني حسام البدري على شريف إكرامي في حراسة المرمى، وأحمد فتحي وسعد سمير ورامي ربيعة والتونسي على معلول في الدفاع، وحسام غالي ووليد سليمان وعمرو السولية ومؤمن زكريا في الوسط، وعمرو جمال والنيجيري جونيور أغايي في الهجوم.

من جانب آخر، تلقى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يتضمن شكوى للمدرب التونسي نصر الدين نابي يطالب فيها بـ44 ألف دولار قيمة مستحقات مالية عن الفترة التي قضاها مع «الدراويش».

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية