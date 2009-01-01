- قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران تتقدم صوب حدود سوريا
- الإخوان
- «نقطة» تتوج الأهلي اليوم بلقب الدوري المصري
- زيارةٌ أم غارة؟
- ازدهار التنوع السياسي يُصاب بنكسة في عصر الإهتراء
- إشتباك على «ضفاف الإيجابية» حول نقل المقاعد
- فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان في عهدة عون فهل يتجاهل ربطها بقانون الانتخاب؟
- الرياض تفتح النار على عون: من ليس معنا فهو «سفاح»!
- «صحوة» مفاجئة في لبنان فهل «ينجو» من «لعنة الفراغ»؟
- الأميركيون سيُدقِّقون: هل «يتحايل» لبنان على العقوبات؟
- الإبتزاز الجنسي مصدر تمويل عصابات... إحذروا الفخ!
- جلسة 5 حزيران تزعج عون ... و«القوات» تتفهم بري
- طبيب التجميل اللبناني
- لبنان: صيغة «النسبية» صامدة.. بانتظار دورة استثنائية لـ «النواب»
- فرنجية يعتبر نقل المقاعد أخطر من تطويع الطوائف
- باسيل: من فوائد النسبية كسر الاحتكار في الطوائف
- «المستقبل» خاسر ـ خاسر في أي قانون
- سباق القوانين الإنتخابية: النسبي في الطليعة ويقترب من خط النهاية
- توقعات الأبراج ليوم May29, 2017
- توقعات الأبراج ليوم May28, 2017
- الخطاب الديني المتطرف
- طائرة إسرائيلية تقصف موقعًا عسكريًا جنوب سوريا
- صواريخ إيرانية… للاستهلاك الداخلي
- احداث تاريخية لن تصدق انها وقعت في نفس الوقت
- «أعجوبة» عدوان الانتخابية ونقل 3 مقاعد مارونية «ليس عقبة»
«نقطة» تتوج الأهلي اليوم بلقب الدوري المصري
يلتقي الأهلي مع المقاصة اليوم (الإثنين) في المرحلة الـ30 بالدوري المصري لكرة القدم، ويحتاج الفريق «الأحمر» إلى نقطة واحدة للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ39 في تاريخه.
واستعادة الأهلي توازنه بعد سقوطه في فخ التعادل مع متذيل الدوري المحلي الشرقية ومع ضيفه زاناكو الزامبي في الجولة الأولى بدور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا، وحقق فوزاً ثميناً على مضيفه القطن الكاميروني في الجولة الثانية من الدور ذاته بالبطولة القارية.
ويعود لتشكيل حامل اللقب المهاجم المخضرم عماد متعب الغائب منذ مباراة الداخلية في كأس مصر في أذار (مارس) الماضي، علماً بأنه لم يشارك في الدوري المصري منذ مباراة وادي دجلة في شباط (فبراير) الماضي.
ويظهر في القائمة للمرة الأولى المهاجم الشاب أحمد ياسر ريان، فيما يغيب المهاجم الهارب العاجي سليمان كوليبالي، وصانع الألعاب عبدالله السعيد للإصابة.
ويعول المدير الفني حسام البدري على شريف إكرامي في حراسة المرمى، وأحمد فتحي وسعد سمير ورامي ربيعة والتونسي على معلول في الدفاع، وحسام غالي ووليد سليمان وعمرو السولية ومؤمن زكريا في الوسط، وعمرو جمال والنيجيري جونيور أغايي في الهجوم.
من جانب آخر، تلقى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يتضمن شكوى للمدرب التونسي نصر الدين نابي يطالب فيها بـ44 ألف دولار قيمة مستحقات مالية عن الفترة التي قضاها مع «الدراويش».
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- «نقطة» تتوج الأهلي اليوم بلقب الدوري المصري
- «السيتي» يفتتح صيفه بـ «برناردو»
- مانشستر وأياكس.. من يستعيد المجد «القاري»؟
- طموحات الهلال على محك استقلال خوزستان
- رونالدو يدافع عن نفسه «أنا لست شيطاناً»
- الأهلي لمداواة جراحه بـ«الأهلي»!
- أنريكي: سأعود لـ«الكامب نو» مشجعاً
- الأهلي يجمد مستحقات لاعبيه لحين حسم الدوري
- مورينيو: سأزج باليافعين.. لا تقتلوني!
- زيادة غلة.. أم إنقاذ موسم؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)