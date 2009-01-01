الهلال يتأهب لخطف بطاقة التأهل الآسيوي

الدوحة - أ ف ب: يسعى الهلال السعودي إلى البناء على أفضلية تقدمه ذهاباً على استقلال خوزستان الإيراني لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بينما يخوض لخويا القطري اختباراً صعباً أمام بيرسيبوليس الإيراني، اليوم (الثلثاء) في إياب الدور الثاني.

وتقام المباراتان في قطر، فيستضيف الهلال الاستقلال مع أفضلية فوزه ذهاباً في مسقط (2-1)، بينما يعود لخويا إلى ملعبه بعد تعادله سلباً مع بيرسيبوليس في إيران.

الهلال - استقلال خوزستان

قطع الهلال أكثر من نصف الطريق إلى ربع النهائي بعدما حول تأخره أمام استقلال خوزستان ذهاباً إلى فوز بهدفين لنجميه عبدالله الزوري والبرازيلي كارلوس إدواردو مقابل هدف، ويأمل الهلال بطل الثنائية المحلية هذا الموسم، في حسم تأهله ومواصلة مشواره نحو المباراة النهائية سعياً لإحراز اللقب الأول في تاريخه في البطولة التي انطلقت بمسماها الحالي في 2003.

وكان الهلال أنهى الدور الأول متصدراً المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، أما استقلال خوزستان فحل ثانياً في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، علماً بأن الفريق الإيراني يشارك في البطولة للمرة الأولى، وتميل الكفة لمصلحة الهلال في مواجهاته مع الفرق الإيرانية، ففاز حتى الآن في 14 مباراة، مقابل 12 خسارة و8 تعادلات.

لخويا - بيرسيبوليس

على رغم تعادله سلبا في طهران، يواجه لخويا مهمة معقدة في مواجهة بيرسيبوليس، لاسيما وأن أي تعادل إيجابي قد يمنح الأخير بطاقة التأهل نظراً إلى أفضلية الأهداف المسجلة على ملعب خصمه.

وتبدو الظروف أفضل أمام لخويا في الإياب مع عودة مهاجمه الصاعد المعز علي بعد انتهاء الإيقاف الذي حرمه اللعب ذهاباً، واحتمال عودة مهاجمه المغربي يوسف العربي هداف الدوري القطري بعد مشاركته في التدريبات الأخيرة، وإن لم يحسم مدربه الجزائري جمال بلماضي موقفه من إشراكه بشكل نهائي.

ويعول لخويا على صانع اللعب الكوري الجنوبي نام تاي هي، والهداف التونسي يوسف المساكني والجناحين إسماعيل محمد وعلي عفيف. بينما يبرز في صفوف بيرسيبوليس مهدي تاريمي الذي سجل 7 أهداف في البطولة، الذي أهدر ركلة جزاء أمام لخويا ذهاباً. وسبق للفريقين أن التقيا في الدور الأول لنسخة 2015، ففاز بيرسيبوليس (3-صفر) في طهران ولخويا بالنتيجة ذاتها في الدوحة، وكان لخويا تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول مع 14 نقطة، بينما حل بيرسيبوليس ثانياً في المجموعة الرابعة مع 9 نقاط.