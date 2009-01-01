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أفراح بـ«القلعة الحمراء» باللقب الـ39
توج الأهلي رسمياً بطلاً للدوري المصري لكرة القدم للمرة الـ39 في تاريخه بعد تعادله مع مطارده المباشر على الصدارة مصر المقاصة (2-2) في المرحلة الـ30 من المسابقة.
واحتفل عدد من الجماهير «الحمراء» باللقب حتى الساعات الأولى من صباح أمس (الثلثاء)، إذ طافوا بسيارتهم حول أسوار مقر النادي الرئيس في الجزيرة، وفي عدد من ميادين القاهرة رافعين أعلام النادي انتظاراً لحفلة كبيرة وعد بها مجلس إدارة الأهلي الجماهير.
ورفع حامل اللقب رصيده قبل أربع جولات من ختام البطولة إلى 76 نقطة، بفارق 12 نقطة عن صاحب المركز الثاني المقاصة، الذي ارتفع رصيده إلى 64 نقطة ما يعني أن الفريق «الأحمر» لو خسر مبارياته الأربع الباقية وفاز بالعدد ذاته من المباريات المقاصة سيفوز الأهلي باللقب لتفوقه في المواجهات المباشرة.
وفاز «المارد الأحمر» في 24 لقاء وتعادل في ستة، ولم يخسر، ويتصدر صانع الألعاب عبدالله السعيد قائمة هدافي الفريق برصيد 10 أهداف، فيما صنع 8 أهداف آخرين ما جعله أكثر اللاعبين مساهمة في إحراز اللقب.
وقال المدير الفني للأهلي حسام البدري الذي توج باللقب للمرة السادسة إنه يركز حالياً للظفر بألقاب كأس مصر ودوي أبطال أفريقيا وبطولة الأندية العربية، مشدداً على أن فريقه مطالب دائماً بإحراز الألقاب ما يضع مدربيه ولاعبيه تحت ضغوط كبيرة لكنها تزول بعد إسعاد الجماهير بالبطولات. وعن المهاجم العاجي كوليبالي الهارب إلى إنكلترا قال: «مجلس إدارة الأهلي لا يفرط في حقوقه، ونحن لا نقف على لاعب ولدينا ترسانة من النجوم وفي المراكز كافة».
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