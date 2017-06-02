إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | رياضة | «اللقب» أدخل 190 مليون دولار إلى خزائن تشلسي
المصنفة ايضاً في: رياضة

«اللقب» أدخل 190 مليون دولار إلى خزائن تشلسي

آخر تحديث: منذ 43 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 68
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
«اللقب» أدخل 190 مليون دولار إلى خزائن تشلسي

لندن - أ ف ب: نال نادي تشلسي الإنكليزي 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار أميركي) جراء إحرازه بطولة الدوري المحلي لكرة القدم هذه السنة، وهو رقم قياسي يفوق بنحو 60 مليون جنيه ما ناله حامل لقب الموسم الماضي ليستر سيتي.

 

وأفاد تشلسي بشكل كبير من دخول الاتفاق الجديد حول حقوق بث الدوري الإنكليزي حيز التنفيذ هذا الموسم، وهو الذي أسهم في تقاسم الأندية الإنكليزية العشرين في الدوري الممتاز مبلغ 2,4 بليون جنيه.

 

وأظهرت الأرقام التي نشرت على الموقع الإلكتروني للدوري الممتاز، أن ليستر الذي نال 93 مليون جنيه إثر تتويجه غير المتوقع بلقب الدوري الموسم الماضي، نال هذا الموسم 116 مليون جنيه على رغم إنهائه البطولة في المركز الـ12. وهذا الموسم، بلغت عائدات توتنهام هوتسبير الثاني 145 مليون جنيه.

 

وكانت حقوق النقل التلفزيوني المحلي للدوري الإنكليزي بيعت في صفقة بلغت قيمتها 5,1 بليون جنيه لثلاثة مواسم بدءاً من 2016-2017، ما يعود بفائدة كبيرة على الأندية، ومنها الثلاثة التي هبطت إلى الدرجة الأولى، أي هال سيتي وميدلزبره وسندرلاند، والتي حصل كل منها على 93 مليون جنيه.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)