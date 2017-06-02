«اللقب» أدخل 190 مليون دولار إلى خزائن تشلسي

لندن - أ ف ب: نال نادي تشلسي الإنكليزي 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار أميركي) جراء إحرازه بطولة الدوري المحلي لكرة القدم هذه السنة، وهو رقم قياسي يفوق بنحو 60 مليون جنيه ما ناله حامل لقب الموسم الماضي ليستر سيتي.

وأفاد تشلسي بشكل كبير من دخول الاتفاق الجديد حول حقوق بث الدوري الإنكليزي حيز التنفيذ هذا الموسم، وهو الذي أسهم في تقاسم الأندية الإنكليزية العشرين في الدوري الممتاز مبلغ 2,4 بليون جنيه.

وأظهرت الأرقام التي نشرت على الموقع الإلكتروني للدوري الممتاز، أن ليستر الذي نال 93 مليون جنيه إثر تتويجه غير المتوقع بلقب الدوري الموسم الماضي، نال هذا الموسم 116 مليون جنيه على رغم إنهائه البطولة في المركز الـ12. وهذا الموسم، بلغت عائدات توتنهام هوتسبير الثاني 145 مليون جنيه.

وكانت حقوق النقل التلفزيوني المحلي للدوري الإنكليزي بيعت في صفقة بلغت قيمتها 5,1 بليون جنيه لثلاثة مواسم بدءاً من 2016-2017، ما يعود بفائدة كبيرة على الأندية، ومنها الثلاثة التي هبطت إلى الدرجة الأولى، أي هال سيتي وميدلزبره وسندرلاند، والتي حصل كل منها على 93 مليون جنيه.