فيدال يقود تشيلي إلى فوز صريح على بوركينا فاسو

نيقوسيا - أ ف ب: قاد لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني أرتورو فيدال منتخب تشيلي لكرة القدم إلى فوز صريح على نظيره البوركينابي (3-صفر) في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات الطرفين للاستحقاقات المقبلة.

وسجل فيدال الهدفين الأولين (10 و75)، وأضاف أرييلو زاغال الثالث (86).

ولعبت بوركينا الشوط الثاني كاملا بعشرة أفراد بعد طرد مهاجم الملعب القابسي التونسي زاتي دراميه (45).

وتستضيف تشيلي في 31 آب (أغسطس) البارغواي في الجولة الـ15 من تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2014 في روسيا، علماً بأنها تحتل المركز الرابع الأخير المؤهل مباشرة إلى النهائيات برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف خلف الأوروغواي الثالثة التي تستضيف الأرجنتين الخامسة (22 نقطة).

من جهتها، تشارك بوركينا فاسو التي خاضت المباراة بمجموعة جلها من لاعبي الدوري المحلي، في تصفيات كأس العالم (تتصدر المجموعة الرابعة بأربع نقاط) وتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون، إذ تستضيف الجمعة المقبل أنغولا في انطلاق منافسات المجموعة التاسعة.