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المصنفة ايضاً في: رياضة

فنزويلا تنهي الحلم الأميركي

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 116
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فنزويلا تنهي الحلم الأميركي

سوون - أ ف ب: تأهلت فنزويلا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم في كرة القدم للشباب (دون 20 عاماً) المقامة في كوريا الجنوبية، بفوزها على الولايات المتحدة (2-1) بعد التمديد، في انطلاق الدور ربع النهائي.

 

إلى ذلك، أقصت الأوروغواي منافستها البرتغال بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادلهما (2-2)، على أن تلاقي فنزويلا في الدور المقبل. في جيونجو، قضت فنزويلا على الحلم الأميركي وبلغت نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها على مستوى الشباب أو الكبار.

 

وبعد تعادل سلبي في الوقت الأصلي وسيطرة شبه تامة لفنزويلا، خاض المنتخبان وقتاً إضافياً افتتحه المهاجم الفنزويلي ادالبرتو بيناراندا بهدف السبق في الدقيقة 96 متوجاً جهوده اللافتة التي أزعجت الأميركيين كثيراًَ طوال المباراة.

 

وضاعف ناهويل فيراريسي غلة فنزويلا بالهدف الثاني (115) قبل أن يقلص جيريمي ايبوبيس الفارق بعد دقيقتين.

 

وفي دايجيون، احتاجت الأوروغواي، أحد المنتخبات المرشحة بقوة لإحراز اللقب للمرة لأولى في تاريخها بعدما حلت وصيفة عامي 1997 و2013، إلى ركلات الترجيح من أجل كسر التعادل.

 

وتختتم منافسات ربع النهائي اليوم، إذ تلعب إيطاليا مع زامبيا، والمسكيك مع انكلترا.

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