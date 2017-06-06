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كين يتطلع لدور أكبر مع منتخب إنكلترا
لندن - رويترز - قال المهاجم هاري كين إنه يرى نفسه أحد قادة منتخب إنكلترا لكرة القدم، إذ يستعد لأول ظهور في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت.
وأحرز هداف الدوري الإنكليزي خمسة أهداف في 17 مباراة مع إنكلترا ويتطلع لدور أكبر في الفريق.
وقال كين في حفلة لأحد الرعاة: «أرى نفسي الآن كأحد قادة الفريق وأتطلع لهذا الدور. أبلغ من العمر 23 عاما فقط، لكني أشعر أن هناك العديد من اللاعبين في تشكيلة المنتخب أصغر مني سناً وعلاقتي بالجميع جيدة جداً».
ويعتقد كين أن وجود العديد من زملائه في توتنهام هوتسبير ضمن تشكيلة المنتخب الإنكليزي يزيد من ارتباطهم.
وقال: «علاقتي جيدة بالجميع. الأكبر والأصغر سناً وهناك مجموعة من زملائي في توتنهام أيضاً. هذا يساعد كثيراً لأننا نتدرب ونلعب سوياً. لذا فنحن نعرف بعضنا جيداً داخل الملعب وخارجه».
وتابع: «لو شعر أحد اللاعبين بخيبة أمل أو لم تكن الأمور تسير على ما يرام فنحن نعلم ذلك ونساعده».
وتواجه إنكلترا نظيرتها أسكتلندا السبت المقبل في المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم 2018 ويعلم كين أن هذه المواجهة ستكون أكثر صعوبة من مباراتهما الأخيرة عندما فازت إنكلترا 3-صفر في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال كين: «هذه مباراة كبيرة. يدرك الجميع قوة المنافسة بين إنكلترا وأسكتلندا».
وأضاف: «ندرك أن المواجهة ستكون أصعب مما كانت عليه عندما لعبنا في إنكلترا. لكن بفريقنا الحالي والثقة التي نملكها نعلم أن علينا النزول إلى الملعب والتركيز جيداً».
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