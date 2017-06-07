إصابة تريزيغيه تربك «الفراعنة»

في ضربة موجعة للمنتخب المصري لكرة القدم، تأكد غياب جناح أندرلخت البلجيكي محمود حسن «تريزيغيه» عن المواجهة المرتقبة لمنتخب «الفراعنة» مع مضيفه التونسي (الأحد) المقبل في مستهل مشوار المنتخبين العربيين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2019.

وقال طبيب المنتخب المصري محمد أبوالعلا إن اللاعب أصيب في قدمه خلال التدريبات في المعسكر المقام حالياً بالإسكندرية وسيخضع لجراحة عاجلة، ما يعني صعوبة لحاقه بمباراة تونس، فيما أوضح مدير منتخب «الفراعنة» إيهاب لهيطة إن «تريزيغيه» غادر المعسكر بناء على التقرير الطبي ولم يحسم المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر اختيار بديل.

وبرز «تريزيغيه» في تشكيلة المنتخب المصري خلال الفترة الماضية ويعول عليه كوبر في مركز الجناح الأيمن على حساب لاعب الزمالك السابق وبازل السويسري الحالي عمرو جابر.

من جانب آخر، نفى مدير الكرة بالزمالك خالد جلال هرب المهاجم النيجيري ستانلي اوهاويتشى للتعاقد مع أحد الأندية الإماراتية، مؤكداً حصول اللاعب على إذن رسمي من المدير الفني البرتغالي أوغستو إيناسيو لقضاء أجازة خلال فترة توقف الدوري المصري، مشيراً إلى أنه سيعود إلى القاهرة اليوم (الخميس).

كما نفى جلال مطالبة إيناسيو مجلس إدارة «القلعة البيضاء» برئاسة مرتضى منصور بالاستغناء عن صانع الألعاب أيمن حفني، مشدداً في تصريحات للموقع الرسمي لناديه على أن غياب اللاعب عن المباريات الأخيرة بداعي إصابته في العضلة الضامة وسينتظم في التدريبات بعد تعافيه.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية