إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | رياضة | إصابة السعيد وعقوبة الحضري تعمق جراح «الفراعنة»
المصنفة ايضاً في: رياضة

إصابة السعيد وعقوبة الحضري تعمق جراح «الفراعنة»

آخر تحديث: منذ 16 دقيقة
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
إصابة السعيد وعقوبة الحضري تعمق جراح «الفراعنة»

أزمات جديدة تحاصر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم الأرجنتيني هيكتور كوبر قبل مواجهة الغد (الأحد) المرتقبة مع المنتخب التونسي على ملعب رادس في انطلاق تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019، إذ اشتكى صانع ألعاب الأهلي عبدالله السعيد من ألم بالعضلة الخلفية، ويبذل طبيب «الفراعنة» جهوداً كبيرة لتجهيز اللاعب للحاق بالمباراة. وكان كوبر أصيب بصدمة بعد استبعاد الجناح الأيمن لأندرلخت البلجيكي محمود حسن «تريزيغيه» من التشكيل الأساسي إثر إصابة أجبرته على الخضوع لجراحة عاجلة.

 

على الصعيد ذاته، طالب كوبر الحارس المخضرم عصام الحضري بعدم الالتفات إلى العقوبة التي فرضتها عليه إدارة ناديه وادي دجلة من أجل التركيز في مباراة الغد، مشدداً على أن المواجهة مهمة وتتطلب عدم الانشغال بأية مواضيع أخرى. وكان المدير الفني لوادي دجلة أحمد حسام «ميدو» أعلن إحالة الحضري إلى التحقيق لحديثه عن مستحقاته المالية في برنامج تليفزيوني، مشدداً على أنه ليس مقبولاً مناقشة الأمور المالية عبر وسائل الإعلام.

 

من جانب آخر، أنهى المهاجم النيجيري ستانلي أوهاويتشي إشاعة «هروبه» إلى الإمارات وعاد إلى القاهرة أول أمس (الخميس) وانضم إلى التدريبات استعداداً لمواجهة أسوان في 15 الجاري في الدوري المحلي. وكان اللاعب حصل على راحة لمدة خمسة أيام بإذن من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي أوغستو إيناسيو.

 

من جهة أخرى، قال مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ إن مهاجم الدفاع الحسني الجديدي المغربي وليد أزارو سيصل إلى القاهرة خلال ساعات للاتفاق على التعاقد مع ناديه، نافياً ما تردد بأن الصفقة ستحسم في مقابل مليون و300 ألف دولار، مشدداً على أن التفاصيل المالية ستعلن بعد الاتفاق النهائي مع اللاعب.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)