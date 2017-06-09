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إصابة السعيد وعقوبة الحضري تعمق جراح «الفراعنة»
أزمات جديدة تحاصر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم الأرجنتيني هيكتور كوبر قبل مواجهة الغد (الأحد) المرتقبة مع المنتخب التونسي على ملعب رادس في انطلاق تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019، إذ اشتكى صانع ألعاب الأهلي عبدالله السعيد من ألم بالعضلة الخلفية، ويبذل طبيب «الفراعنة» جهوداً كبيرة لتجهيز اللاعب للحاق بالمباراة. وكان كوبر أصيب بصدمة بعد استبعاد الجناح الأيمن لأندرلخت البلجيكي محمود حسن «تريزيغيه» من التشكيل الأساسي إثر إصابة أجبرته على الخضوع لجراحة عاجلة.
على الصعيد ذاته، طالب كوبر الحارس المخضرم عصام الحضري بعدم الالتفات إلى العقوبة التي فرضتها عليه إدارة ناديه وادي دجلة من أجل التركيز في مباراة الغد، مشدداً على أن المواجهة مهمة وتتطلب عدم الانشغال بأية مواضيع أخرى. وكان المدير الفني لوادي دجلة أحمد حسام «ميدو» أعلن إحالة الحضري إلى التحقيق لحديثه عن مستحقاته المالية في برنامج تليفزيوني، مشدداً على أنه ليس مقبولاً مناقشة الأمور المالية عبر وسائل الإعلام.
من جانب آخر، أنهى المهاجم النيجيري ستانلي أوهاويتشي إشاعة «هروبه» إلى الإمارات وعاد إلى القاهرة أول أمس (الخميس) وانضم إلى التدريبات استعداداً لمواجهة أسوان في 15 الجاري في الدوري المحلي. وكان اللاعب حصل على راحة لمدة خمسة أيام بإذن من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي أوغستو إيناسيو.
من جهة أخرى، قال مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ إن مهاجم الدفاع الحسني الجديدي المغربي وليد أزارو سيصل إلى القاهرة خلال ساعات للاتفاق على التعاقد مع ناديه، نافياً ما تردد بأن الصفقة ستحسم في مقابل مليون و300 ألف دولار، مشدداً على أن التفاصيل المالية ستعلن بعد الاتفاق النهائي مع اللاعب.
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