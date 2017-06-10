ميسي يغيب عن سنغافورة تأهباً لزفافه

ملبورن - أ ف ب: أفادت وسائل إعلام أرجنتينية أن نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ليونيل ميسي سيغيب عن المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام سنغافورة الثلثاء، وذلك للاستعداد لحفلة زفافه المقررة نهاية الشهر الجاري.

كما سيغيب عن المباراة زميله في المنتخب نيكولاس اوتامندي للتحضير لزفافه أيضاً.

وخاض اللاعبان الجمعة المباراة الودية التي أقيمت في مدينة ملبورن الاسترالية وفاز فيها المنتخب الأرجنتيني على البرازيل (1-صفر)، وكانت الأولى للأرجنتين بقيادة المدرب الجديد خورخي سامباولي.

إلا أن وسائل إعلام أرجنتينية أفادت السبت بأن الجهاز الفني للمنتخب سمح للاعبين بمغادرة استراليا للاستعداد لمراسم الزفاف.

وسيحتفل ميسي الذي يتم في 24 حزيران (يونيو) عامه الـ30، بزفافه من أنطونيلا روكوزو في الـ30 منه في مسقط رأسيهما مدينة روزاريو الأرجنتينية. وتربط علاقة حميمة بين «ليو» وانطونيلا منذ أعوام طويلة، ولهما ولدان.

وأفادت تقارير صحافية إسبانية أخيراً أن حفلة الزفاف ستقام في أحد فنادق المدينة، وأنه تم حجز كامل غرفه الـ250 لإقامة الضيوف. وأشارت صحيفة «ماركا» إلى أن لائحة المدعوين بقيت «سرية» إلى حد كبير، على رغم تأكيدها أن ميسي دعا 21 لاعباً من زملائه في برشلونة وأعضاء في الجهاز الفني للنادي، مستثنياً المدرب السابق لويس انريكي ومساعده خوان كارلوس أونسوي.