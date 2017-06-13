وريورز يهزم كافاليرز ويحرز لقب دوري السلة الامريكي

لاعبان بفريق وريورز يحتفلان بالفوز بلقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين على حساب كافاليرز يوم الاثنين - رويترز

اوكلاند (كاليفورنيا) (رويترز) - فاز جولدن ستيت وريورز 129-120 على كليفلاند كافاليرز يوم الاثنين ليفوز بلقب دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين للمرة الثانية في ثلاث سنوات.

وحقق وريورز رقما قياسيا في الأدوار الإقصائية بالفوز في 16 مباراة مقابل هزيمة واحدة جاءت في المباراة الرابعة في سلسلة النهائي التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وفاز وريورز باللقب في 2015 على حساب كافاليرز قبل أن يفرط في تقدمه 3-1 في سلسة نهائي العام الماضي الذي فاز به كليفلاند.

وسجل كيفن دورانت، الذي خسر في نهائي 2012 مع اوكلاهوما سيتي ثاندر، 39 نقطة لوريورز وشعر براحة بعد الضغط الكبير قبل المباراة.

وقال دورانت الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في النهائي في مقابلة بعد المباراة "لم استطع النوم لمدة يومين. كنت أشعر بالقلق والغضب.

"أردت إنهاء الأمور. أنا أعمل باجتهاد ويجب أن أثق في ذلك. قدمنا أداء جيدا".

وأشاد دورانت، الذي انضم لوريورز قادما من ثاندر في بداية الموسم، بكافاليرز وخاصة الثنائي كايري ايرفينج وليبرون جيمس.

وقال "يجب أن نرفع القبعة لكليفلاند".

وتابع "لم يسبق أن شاهدت مثل ليبرون وكايري. لكننا فزنا. نحن الأبطال ومن الرائع أننا حسمنا اللقب على ملعبنا".

وكان ليبرون جيمس هو الأكثر تسجيلا في المباراة حيث أحرز 41 نقطة لكن الأداء الدفاعي المتواضع لكافاليرز منح وريورز فرصة تسجيل النقاط بسهولة في الدقائق الأخيرة.

وقال ستيفن كوري لاعب وريورز خلال مراسم التتويج "تعلمنا من كل ما مررنا به".

وأضاف "العودة إلى هنا (ملعب الفريق) والفوز بكأس لاري (اوبريان). أشعر بالحماس لأنني أحد أفراد هذا الفريق. أنا على استعداد لتكرار ذلك مرة أخرى".

ووصفت المواجهة الثالثة على التوالي بين الفريقين في النهائي وهو أمر غير مسبوق بإنها ستكون الأبرز على الإطلاق والترياق لأدوار إقصائية خالية من المفاجآت.

لكن هذه الفكرة هدأت مبكرا عندما فاز وريورز بأول مباراتين على ملعبه ثم تعافى ليخطف الانتصار في المباراة الثالثة قبل أن يخسر للمرة الأولى في الأدوار الإقصائية ليعود لإنهاء الموسم على أرضه.

وفي النهاية لم يملك كافاليرز القوة الكافية لإيقاف وريورز المليء بالمواهب على الرغم من محاولات جيمس أفضل لاعب في البطولة أربع مرات.

وانضم جيمس الفائز بثلاثة ألقاب في الدوري إلى قائمة غير مفضلة حيث أصبح رابع لاعب في التاريخ يخسر خمس مرات في النهائي.