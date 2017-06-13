أزمة التحكيم تضرب الدوري المصري مجدداً

عادت أزمة التحكيم لتشتعل مجدداً بالدوري المصري لكرة القدم، إذ شن رئيس نادي سموحة فرج عامر هجوماً شرساً على الحكم الدولي إبراهيم نور الدين الذي قاد مباراة ناديه والمصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة الـ22 من المسابقة.

واتهم رئيس سموحة الحكم بمجاملة المنافس واحتساب ركلة جزاء غير صحيحة في الدقيقة الـ88 تمكن من خلالها الفريق البورسعيدي من إدراك التعادل (1-1) ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع ليفشل في الضغط بقوة على الزمالك الذي يحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن الفريق البورسعيدي، فيما ظل سموحة في المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

وقال عامر: «الحكم احتسب ركلة جزاء للاعب عبد الله بيكا الذي يرتبط به بعلاقة خاصة منذ أعوام إذ كان سبباً في انضمامه إلى نادي السكة الحديد الذي يعمل به نور الدين مديرا للكرة قبل انتقال بيكا إلى نادي المصري البورسعيدي»، وشدد رئيس سموحة على أن رئيس الزمالك مرتضى منصور على صواب بهجومه الدائم على الحكام. فيما نفى رئيس الزمالك إنهاء ناديه التعاقد مع مهاجم الاتحاد السكندري الكونغولي كاسونغو كاتونغو، مشيراً إلى أن الصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي للاعب بقميص الزمالك «مفبركة»، وسيعلن منصور في مؤتمر صحافي اليوم (الأربعاء) عن الصفقات الجديدة وأبرزها صفقة كاتونغو.

من جهته، سيستعين المدير الفني للفريق «الأبيض» البرتغالي أوغستو إيناسيو بلاعب الوسط محمد مسعد للمرة الأولى في التشكيل الأساسي لمواجهة الغد أمام أسوان في الجولة الـ31 بالدوري المصري مع الاعتماد على المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا في الهجوم.

من جانب آخر، يعلن الأهلي في مؤتمر صحافي (الأحد) المقبل تفاصيل التعاقد مع مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي وليد أزارو، الذي بحسب وكيل أعماله حميد البوزيدي فضل الانضمام لبطل مصر ليكون محطة للاحتراف في أحد الأندية الأوروبية الشهيرة، مشيراً إلى أن مدة العقد أربعة أعوام في مقابل 1.3 مليون دولار، وسيقسط المبلغ على دفعتين أو ثلاث.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية