الأهلي المصري ينسحب من «مونديال قطر»

تأكيداً لما أشارت إليه «الحياة» في التاسع من الشهر الجاري، أعلن المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري شيرين شمس اعتذار ناديه عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في قطر خلال الفترة من الـ25 إلى الـ28 من آب (أغسطس) المقبل. وقال شمس عبر الموقع الرسمي لناديه إن اعتذار الأهلي يأتي تضامناً مع الموقف الرسمي لبلاده بالمقاطعة الدبلوماسية لدولة قطر. وكان النادي «الأحمر» منع مندوبي قنوات «بي إن سبورتس» القطرية من دخول مقاره الثلاثة. وفي شأن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تخلف المدافع الدولي سعد الدين سمير والحارس محمد الشناوي عن مرافقة بعثة الفريق، التي غادرت إلى المغرب أمس (السبت)، لمشكلات في الحصول على تصريح من القوات المسلحة، إذ يقضيان فترة التجنيد الإلزامية.

في سياق متصل، أعلن المدير الفني للأهلي حسام البدري القائمة الأساسية لمواجهة الوداد المغربي الثلثاء المقبل، في الجولة الرابعة بدور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا، وشهدت استبعاد المهاجم المخضرم عماد متعب بداعي الإصابة. ويتصدر بطل الدوري المصري المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، متساوياً مع زاناكو الزامبي، فيما يمتلك الوداد ثلاث نقاط، ويقبع القطن الكاميروني في قاع المجموعة من دون رصيد.

وعلى صعيد الصفقات الجديدة، رفع مجلس إدارة «القلعة الحمراء» قيمة صفقة المهاجم المغربي وليد أزارو إلى 1.4 مليون دولار، بزيادة 200 ألف دولار، بعد رفض ناديه الدفاع الحسني الجديدي التخلي عن اللاعب بأقل من هذه القيمة.

كان الأهلي فاز على سموحة (4-2) في الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، التي حسم لقبها ليرفع رصيده إلى 79 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق السكندري عند 51 نقطة في المركز الخامس، وفي الجولة ذاتها فاز مصر المقاصة على الإنتاج الحربي.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية