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الوداد ينعش آماله ويثأر من الأهلي

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 99
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الوداد ينعش آماله ويثأر من الأهلي

أنعش الوداد المغربي آماله ببلوغ دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه الأهلي المصري (2- صفر) بملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في الجولة الرابعة بدور المجموعات، إذ رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بطل الدوري المصري عند سبع نقاط في المركز الثاني، وستتعقد حسابات المجموعة الرابعة في حال فوز زاناكو الزامبي على القطن الكاميروني في الجولة ذاتها إذ سيغرد الأول وحيداً بالصدارة برصيد عشر نقاط. وثأر الفريق المغربي من نظيره المصري الذي هزمه بالنتيجة ذاتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة.

 

وظهر الأهلي بمستوى سيئ وغابت خطورة مهاجميه على مرمى أصحاب الأرض، وفشل في السيطرة على وسط الميدان لتراجع مستوى صانع الألعاب عبدالله السعيد ما شكل ضغطاً كبيراً على مدافعيه الذين يتحملون والحارس شريف إكرامي مسؤولية الهدفين.

 

وأرجع المدير الفني للنادي «الأحمر» حسام البدري الخسارة لسوء مستوى التحكيم الذي اتهمه بمجاملة المنافس، فضلاً عن أخطاء لاعبي الدفاع الذين لم يتمركزوا جيداً في مواقعهم ما سهل مهمة مهاجمي الوداد لتسجيل الهدفين. وانسحب البدري من المؤتمر الصحافي بعد المباراة لرفضه وجود ميكروفون قناة «بي إن سبورت» القطرية قبل أن يعود لاستكماله بعد تدخل مراقب المباراة، وشدد البدري على أنه يلتزم بقرار بلاده بمقاطعة قطر، وانسحب عدد من الصحافيين المغاربة من المؤتمر بعد مشادات مع مدرب الأهلي المصري.

 

فيما شدد المدير الفني للوداد الحسين عموتة على أن فريقه استحق الفوز على رغم النقص الذي ضرب صفوفه إثر الغيابات وأبرزهم المهاجم الليبيري وليام جيبور، مشيداً بدور الجماهير في تحفيز اللاعبين.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية

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