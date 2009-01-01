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إيقاف البرازيلي أوسكار 8 مباريات
شنغهاي - أ ف ب: أوقف الاتحاد الصيني لكرة القدم اللاعب الدولي البرازيلي أوسكار ثماني مباريات، لتسببه في عراك كبير في إحدى مباريات الدوري الصيني لكرة القدم، بين فريقه شنغهاي سيبغ وغوانجو آر إف، بعدما ركل الكرة مرتين متتاليتين باتجاه لاعبي الفريق المنافس.
كما فرض الاتحاد الصيني غرامة مالية قدرها 40 ألف يوان (6 آلاف دولار) بحق اللاعب، وأوقف ثلاثة لاعبين آخرين بسبب العراك الذي حصل خلال المباراة، التي أقيمت الأحد.
وأظهرت لقطات مصورة ركل اللاعب الكرة نحو لاعب منافس وإصابته مباشرة، وتكرار الأمر نفسه حيال لاعب آخر، بعدما ارتدت الكرة إليه. وتحلق لاعبون من غوانجو حول أوسكار ودفعوه أرضاً، ما دفع زملاءه إلى التدخل، فحصل عراك وتدافع وتشابك بالأيدي.
وشارك في العراك لاعبون احتياط وأفراد من الجهاز الفني للفريقين، وبقي خلاله أوسكار ممداً على أرض الملعب من دون التعرض لأذى، إلى حين تمكن المسؤولون من إعادة الأمور إلى طبيعتها.
وطرد الحكم لاعباً من كل فريق، ورفع البطاقة الصفراء في وجه ثلاثة لاعبين، واستكملت المباراة لتنتهي بالتعادل (1-1).
وكان أوسكار (25 عاماً)، بدأ مسيرته مع شنغهاي سيبغ مطلع هذه السنة، بعد انتقاله من تشلسي الإنكليزي مقابل نحو 60 مليون يورو، في صفقة هي الأعلى في تاريخ كرة القدم الآسيوية.
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