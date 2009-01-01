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لوكاس ليما في طريقه إلى برشلونة

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 83
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لوكاس ليما في طريقه إلى برشلونة

ريو دي جانيرو - أ ف ب: أعلن لاعب الوسط البرازيلي الدولي لوكاس ليما أنه سينضم الى برشلونة الإسباني بدءاً من كانون الثاني (يناير) المقبل بعد انتهاء عقده مع فريقه سانتوس، بحسب ما أكد لشبكة «اي اس بي ان» البرازيلية.

 

ويرتبط ليما (26 عاماً وهدفان في 12 مباراة دولية) بعقد مع سانتوس حتى نهاية السنة، وسيكون قادراً على توقيع عقد مبدئي مع برشلونة في 1 تموز (يوليو).

 

وأضافت الشبكة أن ليما سيوقع عقداً مدته خمس سنوات في مقابل راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو، زائد مكافآت بقيمة 5 ملايين يورو. وقال زميله برنو هنريكي: «نحن سعداء جداً لأجله، لأنه لاعب يملك الكثير من المزايا. نتمنى له الأفضل مع برشلونة».

 

وانضم ليما عام 2014 الى سانتوس من انترناسيونال بعد فترة إعارة الى سبورت، علماً بأنه بدأ مسيرته مع انتر ليميرا. وصنع ليما 5 أهداف في كأس ليبرتاردوريس هذا الموسم، وقاد سانتوس الى الأدوار الإقصائية من المسابقة.

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