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الإسباني أربيلوا يعلن اعتزاله نهائياً
مدريد - أ ف ب: أعلن المدافع الاسباني الفارو اربيلوا بطل العالم في صفوف منتخب بلاده عام 2010 بانه سيعتزل اللعب نهائياً بعمر الـ34 في مقابلة اجرتها معه مجلة «ماركا» الرياضية.
ولم يكتف اربيلوا باحراز كأس العالم، بل توج بطلاً لاوروبا عامي 2008 و2012 اضافة الى فوزه بدوري ابطال اوروبا في صفوف ريال مدريد عامي 2014 و2016.
وقال اربيلوا: «حان الوقت لكي أقول وداعاً. قررت الاعتزال. كثيرون شجعوني على الاستمرار لاني املك البنية الجسدية لذلك، لكن الامر يتعلق بالذهنية أكثر من اي شيء اخر».
وكان اربيلوا انضم في نهاية عقده مع ريال مدريد صيف 2016 الى وستهام الانكليزي بعد ان لعب في انكلترا وتحديداً في صفوف ليفربول من 2007 الى 2009.
وعلل قراره بالقول: «بالنسبة الي، كانت كرة القدم كفاحا يومياً، الحضور في المنافسات او خيار اللعب في الصين او الولايات المتحدة لم يكن وارداً».
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