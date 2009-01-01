روما يقترب من ضم المدافع الهولندي كارسدورب

ميلانو - أ ف ب: أعلن روما وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم أنه بصدد التعاقد مع المدافع الهولندي ريك كارسدورب من فيينورود.

وجاء في بيان للنادي الإيطالي أن كارسدورب (22 عاماً) وصل إلى روما صباح الثلثاء، «وسيخضع للفحص الطبي في العاصمة الإيطالية، قبل انتقاله إلى «غالوروسي» من ناديه الحالي فيينورد».

ويريد روما تعزيز دفاعه استعداداً للموسم المقبل، الذي يشارك فيه مباشرة في دوري أبطال أوروبا.

وتخلى روما، الذي سيشرف عليه مدرب ساسوولو السابق أوزيبيو دي فرانشيسكو الأسبوع الماضي، عن مهاجمه المصري محمد صلاح إلى ليفربول الإنكليزي، في مقابل 42 مليون يورو زائد ثمانية ملايين إضافية، بحسب نتائجه.

وتعاقد نادي العاصمة مع دي فرانشيسكو في الـ13 من حزيران (يونيو) الحالي، خلفاً للوتشانو سباليتي، الذي انتقل لتدريب إنتر.

وذكرت تقارير أيضاً أن روما سيبيع المدافع اليوناني كوستاس مانولاس لزينيت سان بطرسبورغ الروسي.