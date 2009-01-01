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ديفو يترك سندرلاند ويعود إلى بورنموث

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 80
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ديفو يترك سندرلاند ويعود إلى بورنموث

لندن - أ ف ب: أعلن نادي بورنموث الإنكليزي لكرة القدم (الخميس) أن المهاجم جيرماين ديفو (34 عاماً) ترك سندرلاند وعاد إليه بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات.

 

ولعب الدولي الإنكليزي (20 هدفاً في 57 مباراة دولية) موسماً واحداً مع بورنموث (2000-2001)، وقال بعد التوقيع على العقد: «رائع جداً أن أعود. إني أنتظر تحدياً جديداً بفارغ الصبر».

 

وأضاف: «عندما تهيأت لي فرصة العودة عرفت أنها الأفضل، وكان اتخاذ القرار سهلاً جداً. الالتحاق بفريق في القمة مع مدرب في القمة، هذا هو المكان الذي يجب أن أكون فيه».

 

ويشرف ادي هاوي على بورنموث الذي أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف خلف ساوثمبتون، في حين احتل سندرلاند المركز الـ20 الأخير (24 نقطة) وهبط إلى الدرجة الأولى.

 

وختم ديفو الذي مر باندية وست هام وتوتنهام وبورتسموث، تصريحه: «يعرف مشجعو بورنموث أني في كل مرة أرتدي قميص الفريق، أقدم بنسبة 100 في المئة. الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أضمنه لهم هو أني سأسجل أهدافاً».

 

واستخدم ديفو الذي سجل 15 هدفاً لسندرلاند الشرط الجزائي في عقده والذي يسمح له بفك ارتباطه بفريقه في حال الهبوط.

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