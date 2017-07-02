الأهلي يرهن تأهله بإسقاط القطن

بات الأهلي المصري يحتاج إلى الفوز على القطن الكاميروني في الثامن من الشهر الجاري، في الجولة السادسة (الأخيرة) من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، لتحقيق التأهل للدور ربع النهائي، بعد تعادله من دون أهداف مع مضيفه زاناكو الزامبي في الجولة الخامسة.

وتراجع بطل الدوري المصري إلى المركز الثالث في المجموعة الرابعة، برصيد ثماني نقاط، خلف زاناكو، الذي يحتل الصدارة برصيد 11 نقطة، ووصيفه الوداد المغربي برصيد تسع نقاط، الذي عمق جراح القطن الكاميروني متذيل المجموعة من دون نقاط، بفوزه عليه في الجولة الخامسة، بهدفين من دون مقابل، ما عقد حسابات المجموعة، وتأجل حسم الفريقين المتأهلين إلى الجولة الأخيرة، التي تشهد مواجهتين ناريتين تجمعان الوداد مع زاناكو في الرباط، والأهلي مع القطن بالقاهرة.

من جهته، أعرب المدير الفني للأهلي حسام البدري عن رضاه عن أداء فريقه أمام زاناكو، مشيراً إلى أن مهاجميه صادفهم سوء حظ غريب كان وراء إهدارهم فرصاً عدة أمام مرمى الفريق الزامبي، لافتاً إلى أن الفريق يمر بمرحلة إحلال وتجديد، وهي السبب في عدم ثبات المستوى الفني في المباريات.

من جانبه، شدد مدير الكرة بالنادي «الأحمر» سيد عبدالحفيظ على ثقته بقدرة لاعبيه على تخطي القطن في المواجهة الأخيرة بدور المجموعات والتأهل لدور الثمانية، مؤكداً أن فريقه فرط في فوز مستحق على مضيفه زاناكو، كان سيضمن التأهل من دون الانتظار إلى المواجهة المقبلة، لكن غياب التوفيق عن عدد من اللاعبين أضاع أكثر من هدف.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية