- الأهلي يرهن تأهله بإسقاط القطن
- قراءة جديدة لـ«إتفاق معراب»
- موجة حر غير مسبوقة لم تصل ذروتها بعد تضرب دول الشرق الأوسط
- تقرير «فيتش» ورقة في يد الحريري؟
- السلطة لا تَهْبطُ احياناً بالصدفة على مستحقيها!!
- قطر ستدفع باهظا ثمن الغطرسة
- كاتب أسترالي: محاكمة الكاردينال جزء صغير من القصة
- البروفيسورة بيثان غرينر: دهس حقوق الإنسان لن يدمر الإرهاب
- انتهت المهلة.. فماذا سيفعل خصوم قطر؟ خمس خطوات متوقعة في الأيام المقبلة من بينها حجب “الجزيرة” على “العرب سات” و”النايل سات”.. وحديث عشقي عن “قرارات سرية” يعزز احتمالات الخيار العسكري
- القادم أصعب.. المصريون على موعد مع موجة كبيرة لارتفاع الأسعار.. وشباب يتراجعون عن إتمام زواجهم بسبب الغلاء
- وظيفة 'داعش' عراقيّا وسوريّا
- ثلاث سيارات ملغومة تستهدف دمشق و7 قتلى في انفجار إحداها
- ولي الولي.. وصاحب العهد
- حدث في مثل هذا اليوم July 2, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 2, 2017
- أستراليا.. سليم مهاجر يخسر دعوى قضائية عاجلة
- داعش.. زائلة وتتبدد
- الأردن قلق من احتدام المعارك قرب حدوده بين المعارضة السورية وقوات النظام
- «ترضية» البرتغال والمكسيك من دون رونالدو
- 31 سورياً من الموقوفين في عرسال كانوا على علاقة بالانتحاريين الأربعة
- الأمن اللبناني يتسلم من عين الحلوة «داعشياً» خطط لتفجيرات خلال رمضان
- لبنان يمضي في حرْبه الوقائية بملاقاة انهيار «داعش»
- قائد الجيش اللبناني: قرارنا حاسم بالقضاء على التنظيمات الإرهابية
- الازمة الخليجية وخسارة “الدولة الاسلامية” الوشيكة في الموصل تغيران خريطة التحالفات في سورية والمنطقة برمتها.. هل نرى تقاربا ايرانيا تركيا عراقيا برعاية روسية؟ وهل تنضم قطر الى التحالف الجديد؟
- انتخابات 2018
الأهلي يرهن تأهله بإسقاط القطن
بات الأهلي المصري يحتاج إلى الفوز على القطن الكاميروني في الثامن من الشهر الجاري، في الجولة السادسة (الأخيرة) من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، لتحقيق التأهل للدور ربع النهائي، بعد تعادله من دون أهداف مع مضيفه زاناكو الزامبي في الجولة الخامسة.
وتراجع بطل الدوري المصري إلى المركز الثالث في المجموعة الرابعة، برصيد ثماني نقاط، خلف زاناكو، الذي يحتل الصدارة برصيد 11 نقطة، ووصيفه الوداد المغربي برصيد تسع نقاط، الذي عمق جراح القطن الكاميروني متذيل المجموعة من دون نقاط، بفوزه عليه في الجولة الخامسة، بهدفين من دون مقابل، ما عقد حسابات المجموعة، وتأجل حسم الفريقين المتأهلين إلى الجولة الأخيرة، التي تشهد مواجهتين ناريتين تجمعان الوداد مع زاناكو في الرباط، والأهلي مع القطن بالقاهرة.
من جهته، أعرب المدير الفني للأهلي حسام البدري عن رضاه عن أداء فريقه أمام زاناكو، مشيراً إلى أن مهاجميه صادفهم سوء حظ غريب كان وراء إهدارهم فرصاً عدة أمام مرمى الفريق الزامبي، لافتاً إلى أن الفريق يمر بمرحلة إحلال وتجديد، وهي السبب في عدم ثبات المستوى الفني في المباريات.
من جانبه، شدد مدير الكرة بالنادي «الأحمر» سيد عبدالحفيظ على ثقته بقدرة لاعبيه على تخطي القطن في المواجهة الأخيرة بدور المجموعات والتأهل لدور الثمانية، مؤكداً أن فريقه فرط في فوز مستحق على مضيفه زاناكو، كان سيضمن التأهل من دون الانتظار إلى المواجهة المقبلة، لكن غياب التوفيق عن عدد من اللاعبين أضاع أكثر من هدف.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- فيديو فاضح للفنانة غادة عبدالرازق يغزو الإنترنت
- انتهت المهلة.. فماذا سيفعل خصوم قطر؟ خمس خطوات متوقعة في الأيام المقبلة من بينها حجب “الجزيرة” على “العرب سات” و”النايل سات”.. وحديث عشقي عن “قرارات سرية” يعزز احتمالات الخيار العسكري
- موجة حر غير مسبوقة لم تصل ذروتها بعد تضرب دول الشرق الأوسط
- كاتب أسترالي: محاكمة الكاردينال جزء صغير من القصة
- قراءة جديدة لـ«إتفاق معراب»
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 163
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الأهلي يرهن تأهله بإسقاط القطن
- «ترضية» البرتغال والمكسيك من دون رونالدو
- الأهلي مع زاناكو في مواجهة أفريقية حاسمة
- ديفو يترك سندرلاند ويعود إلى بورنموث
- ألمانيا الشابة في امتحان المكسيك
- روما يقترب من ضم المدافع الهولندي كارسدورب
- الإسباني أربيلوا يعلن اعتزاله نهائياً
- ألمانيا وتشيلي مرشحتان لبلوغ «نصف النهائي»
- لوكاس ليما في طريقه إلى برشلونة
- العالم يودع بولت.. وجامايكا تصقل البديل
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)