إيناسيو باق والزمالك في حسابات شائكة

قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بناديه البرتغالي اوغستو ايناسيو باق في منصبه، نافياً إقالته بعد الهزيمة الكبيرة أمام كابس يونايتد الزيمبابوي (1-3) في الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى تغيير أفراد الجهاز الفني المعاون لإيناسيو واختيار سامي الشيشيني أو محمد صلاح أو أشرف قاسم لمعاونة المدرب البرتغالي في المواجهة المرتقبة أمام أهلي طرابلس الليبي الأحد المقبل.

وكان مصدر مسؤول بالنادي «الأبيض» كشف لـ«الحياة» أن منصور تراجع عن إقالة إيناسيو بعدما طلب 1.4 مليون جنيه، ورفض عرض مسؤولي الزمالك بتقاضي700 ألف جنيه تعويضاً عن فسخ عقده بالتراض، مشيراً إلى أن المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي حسام حسن كان الأبرز لخلافة إيناسيو.

وتقلصت فرص وصيف بطل النسخة الماضية من البطولة الأفريقية الأهم في بلوغ الدور ربع النهائي، إذ تجمد رصيده عند خمس نقاط وتراجع إلى المركز الرابع «الأخير» في المجموعة الثانية، فيما قفز كابس إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط، ويتقاسم اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي الصدارة برصيد ثمان نقاط لكل منهما، وستحسم الجولة السادسة «الأخيرة» الفريقين المتأهلين، إذ يلتقي الزمالك مع أهلي طرابلس، واتحاد العاصمة مع كابس يونايتد.

وبات تأهل الزمالك مرهوناً بفوزه على ضيفه الليبي، ورفع رصيده إلى ثمان نقاط شريطة أن يخسر كابس أو يتعادل مع اتحاد العاصمة، إذ سيتجمد رصيد الأول عن ست أو سبع نقاط ويرفع الثاني رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، حينها سيتأهل الفريق المصري وصيفاً على حساب الفريق الليبي، مستفيداً من نتائج المواجهات المباشرة لتعادل الزمالك مع أهلي طرابلس في الجولة الثانية من دون أهداف، لكن فوز الفريق الزيمبابوي على الفريق الجزائري سيقضي على حظوظ الزمالك كافة.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية