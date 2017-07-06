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ليونيل ميسي يجدّد عقده مع برشلونة حتى 2021
برشلونة - إفي: أعلن نادي برشلونة اليوم (الأربعاء) عن توصله لاتفاق مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتجديد عقده حتى عام 2021.
وكان العقد الحالي لـ"البرغوث"، أسطورة برشلونة الحية والذي يقضي حالياً شهر العسل بعد زواجه في الأرجنتين يوم الجمعة الماضي، ينتهي في صيف 2018.
وأفاد النادي في بيان بأن العقد سيتم توقيعه خلال الأسابيع المقبلة، عندما يعود ميسي (30 سنة) للإنضمام إلى الفريق عقب إجازة الصيف.
وأبدى النادي سعادته لـ"إستمرار أفضل لاعب في التاريخ، والذي ترعرع بصفوف ناشئيه، وقضى مشواره الإحترافي كله داخل النادي، وهو رمز لحقبة نجاحات غير عادية وغير مسبوقة في عالم كرة القدم".
وأضاف أنه أعلن عن توصله للاتفاق بمجرد تسلمه لكل التصديقات اللازمة لإغلاق الصفقة، وأنه لا يتبقى حالياً سوى توقيع الأطراف المعنية على العقد، وهو الأمر الذي ينتظر إتمامه خلال أسابيع.
وكانت مسألة تجديد ميسي لعقده مع برشلونة محسومة قبل أسابيع، بعدما صدر عن النادي إشارات تدلّ على أن الأمور تسير في طريقها نحو هذا الأمر، إذ قاد المفاوضات رئيس النادي نفسه، جوسيب ماريا بارتوميو، الذي لم يرد أن تشعر أسرة ميسي واللاعب نفسه بأي قلق حول نية النادي في الاحتفاظ بخدماته، على رغم المشكلات القضائية التي يتعرّض لها.
وبهذا الشكل سيحتفظ برشلونة بأفضل لاعبيه على الإطلاق، وسيكون أيضاً اللاعب الأعلى راتباً في العالم.
وأصبح ميسي رمزاً لبرشلونة خلال الأعوام الأخيرة، ومثّلت قضية تجديد عقده هاجساً للإدارة لحسمها في أقرب وقت، نظراً لكل ما قدّمه للنادي من إنجازات ولكرة القدم بوجه عام، ولكنهم كانوا يضعون في الإعتبار ضرورة تقديم عرض مالي ضخم للحفاظ عليه.
وكان ميسي وصل إلى برشلونة وعمره 13 سنة (في عام 2000)، قادماً من صفوف ناشئي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، وأثناء تأهيله بأكاديمية (لاماسيا) لعب في صفوف فرق الناشئين في الفريق وصولاً إلى فريق الشباب والفريق الرديف.
وانضم للفريق الأول وعمره 16 سنة فقط، في مباراة وديّة أمام بورتو البرتغالي، وخاض أول مباراة في دوري الدرجة الأولى وعمره 17 سنة أمام إسبانيول.
وأكمل ميسي العام المنصرم الموسم الـ13 له في دوري الدرجة الأولى مع البرشا، الذي توّج معه بالدوري الإسباني ثماني مرات، وبدوري الأبطال الأوروبي أربع مرات وبكأس الملك خمس مرات، والسوبر الإسباني سبع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومونديال الأندية ثلاث مرات.
وحصل ميسي على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات (رقم قياسي)، إضافة لفوزه بالحذاء الذهبي أربع مرات وهداف الدوري الإسباني أربع مرات.
وسجّل ميسي إجمالي 507 أهداف مع برشلونة في 583 مباراة، وهو الهدّاف التاريخي للنادي الكتالوني وكذلك للدوري الإسباني.
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