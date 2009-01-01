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المصنفة ايضاً في: رياضة

إيبورا من أشبيلية إلى ليستر سيتي

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 95
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إيبورا من أشبيلية إلى ليستر سيتي

لندن - أ ف ب: أعلن ليستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم في الموسم قبل الماضي تعاقده الخميس مع لاعب وسط أشبيلية الإسباني فيسنتي إيبورا لأربعة مواسم، من دون الكشف عن قيمة الصفقة، وأسهم لاعب الوسط المدافع (29 عاماً) بإحراز اشبيلية لقب كأس الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ثلاث مرات متتالية في 2014 و2015 و2016.

 

ويعرف ليستر سيتي لاعبه الجديد جيداً، إذ تقابل مع إشبيلية في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

 

وجاء في بيان لليستر سيتي: «بات إيبورا ثاني تعاقدات الفريق هذا الصيف، بعد ضم هاري ماغواير من هال سيتي الشهر الماضي، وسيلتحق بزملائه في الفريق في المعسكر الإعدادي في النمسا الأسبوع المقبل».

 

من جهته، اعتبر مدرب الفريق كريغ شيكسبير لموقع النادي على شبكة الإنترنت أن انضمام إيبورا سيعزز المنافسة لاختيار العناصر الأساسية في التشكيلة.

 

وقال شيكسبير الذي أكمل الموسم الماضي بعد إقالة الإيطالي كلاوديو رانييري، ثم ثبت في منصبه لاحقاً: «أنا سعيد جداً لأن فينسنت انضم إلينا، سيضيف فعلاً منافسة قوية في الفريق».

 

بدأ إيبورا مسيرته مع ليفانتي، قبل أن ينتقل إلى أشبيلية في 2013.

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