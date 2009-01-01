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تأهل الأهلي والوداد معلق بتخطي القطن وزاناكو

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 95
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تأهل الأهلي والوداد معلق بتخطي القطن وزاناكو

يلتقي الأهلي المصري مع القطن الكاميروني اليوم (السبت) على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في الجولة السادسة (الأخيرة) بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

 

ولا بديل لبطل الدوري المصري عن الفوز لبلوغ الدور ربع النهائي، إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد ثمان نقاط خلف زاناكو الزامبي، الذي يحتل الصدارة برصيد 11 نقطة، ووصيفه الوداد المغربي برصيد تسع نقاط، اللذين يلتقيان اليوم أيضاً في الجولة ذاتها في مواجهة حاسمة في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في حين يتذيل القطن المجموعة من دون نقاط.

 

واستبعد المدير الفني للأهلي حسام البدري قائد الفريق حسام غالي من التشكيل الأساسي بداعي الإيقاف، بعد الخلاف الذي نشب بينهما إثر استبدال المدرب اللاعب من مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة في الدوري المحلي، كما استبعد صانع الألعاب أحمد حمودي والجناح الأيسر حسين السيد والمهاجم مروان محسن للإصابة، فيما ضم المهاجم المخضرم عماد متعب. ويعوِّل البدري على شريف إكرامي في حراسة المرمى، وأحمد حجازي وسعد سمير ورامي ربيعة وأحمد فتحي والتونسي علي معلول في الدفاع، وحسام عاشور وعمرو السولية وصالح جمعة وعبدالله السعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا في الوسط، وعمرو جمال والنيجيري جونيور أغاي في الهجوم.

 

ويؤكد البدري قدرة لاعبيه على التأهل إلى دور الثمانية، مشيراً إلى أنه لا ينظر إلى نتيجة مباراة الوداد مع زاناكو، لأن فوز فريقه هو الخيار الوحيد لبلوغ الدور التالي، لافتاً إلى أن حضور الجماهير سيكون عاملاً محفزاً للاعبين، مشيراً إلى أنه يجد صعوبة في اختيار التشكيل الأنسب، لكثرة اللاعبين الجاهزين، وتنافسهم القوي في التدريبات من أجل الحصول على فرصة المشاركة.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية

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