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مبلغ قياسي من وولفرهامبتون للشاب نيفيز
لندن - أ ف ب: دفع نادي الدرجة الإنكليزية الأولى (الثانية عملياً) وولفرهامبتون ووندررز مبلغاً قياسياً بلغ 15,8 مليون جنيه إسترليني (20,3 مليون دولار أميركي) لضم الدولي البرتغالي الشاب روبن نيفيز من بورتو، وأعلن النادي المملوك من مستثمرين صينيين السبت، ضم اللاعب الواعد البالغ 20 عاماً وأحد عناصر منتخب بلاده دون 21 عاماً، والذي أصبح في 2015 أصغر قائد لفريق في مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا، عندما حمل الشارة ضد ماكابي حيفا الإسرائيلي.
وبذلك، سيعاود اللاعب الذي وقع عقداً لخمسة أعوام، اللعب في إشراف المدرب السابق لبورتو نونو اسبيريتو سانتو الساعي إلى إعادة النادي إلى الدوري الممتاز الذي يغيب عنه منذ هبوطه عام 2012، والذي انضم إليه في نهاية الموسم الماضي بعد إقالته من بورتو.
وقال المدرب لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن «روبن لاعب جيد جداً، يمكنه إضافة أمور جديدة إلى تشكيلتنا (...) أعرفه جيداً».
أضاف: «عندما يقود لاعب يبلغ من العمر 18 عاماً فريقاً مثل بورتو، في دوري أبطال أوروبا، فهذا يعني الكثير».
من جهته، أعرب اللاعب عن سروره باللعب مجدداً في إشراف مدربه السابق، مضيفاً: «دائماً ما كنت أرغب باللعب في إنكلترا».
وأضاف اللاعب الذي سجل 4 أهداف في 92 مباراة مع بورتو: «أعتقد أنه في إمكاني أن أقوم بأمور جيدة هذا الموسم. هي أيضاً فرصة جيدة بالنسبة إلي للعمل مع مدرب عملت معه الموسم الماضي».
وكان الرقم القياسي السابق لصفقة لوولفرهامبتون، ضم البرتغالي هيلدير كوستا من بنفيكا في مقابل 13 مليون جنيه في كانون الثاني (يناير).
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