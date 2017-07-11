- حدث في مثل هذا اليوم July 11, 2017
- انتصار على 'داعش'.. أم على الموصل
- اسقاط طائرة للنظام وقتل ٣٢ من قواته جنوب سوريا
- هل يميل الوزير الأميركي مع قطر؟
- «داعش» يتآكل من الداخل بعد تأكيد مقتل البغدادي
- موسكو تهدد واشنطن بـ«احراءات انتقامية»
- نسف آلية التعيينات اليوم وقائد الجيش ليس في عداد الوفد إلى واشنطن
- خاميس إلى بايرن ميونيخ مدة عامين
- الجيش اللبناني يَمضي بـ «حربه الوقائية» ضدّ الإرهاب
- عملية نوعية للجيش في عرسال: مقتل إرهابيَين وتوقيف 3 وضبط عبوات
- السيد نصر الله هنأ بانتصار الموصل : آن الآوان للانتهاء من ارهابيي جرود عرسال
- أوساط: الحريري يحذّر من تكرار أحداث صيدا في عرسال
- عن تجربة الرئيس الحزبي وغير الحزبي
- التعديل الوزاري... أرثوذوكسي: فتّش عن جعجع
- المرحلة الأخيرة من التشكيلات الديبلوماسية: سفير لبنان لدى السعودية أميناً عاماً؟
- نصرالله: الإنذار الأخير لمسلّحي الجرود
- حقوق الإنسان... انقسام لبناني آخر!
- بري: الأولوية للسلسلة ولا تغيير في آلية التعيينات
- محاكمة الأسير إلى أيلول... «وفي جعبتنا مفاجآت كثيرة»
- محادثات السلال الفارغة وخطوات التسويات الجزئية
- الإستقرار أولاً... وأخيراً
- غادة عبد الرازق تقف أمام القضاء بسبب الفيديو الفاضح.. وهذا قرار المحكمة
- التعديات في الشمال: وراء كل منتجع.. سياسي
- عناصر قوة لميقاتي بعد تمدّده الى الضنية والمنية
- أستراليا تنشر قائمة بالوظائف المطلوبة للهجرة إليها عامي 2017 ــ 2018
خاميس إلى بايرن ميونيخ مدة عامين
ميونيخ - أ ف ب: أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (الثلثاء) ضم الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، على سبيل الإعارة لموسمين، مع خيار ضمه بشكل نهائي بعد ذلك.
وقال النادي «البافاري» في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، «رسمياً: بايرن ميونيخ يتعاقد مع اللاعب خاميس رودريغيز بنظام الإعارة عامين من ريال مدريد».
وأكد النادي الملكي الإسباني في بيان مقتضب توصله مع بايرن «إلى إعارة اللاعب خاميس رودريغيز الموسمين المقبلين».
وسيدافع رودريغيز (25 عاماً)، هداف كأس العالم 2014 في البرازيل مع ستة أهداف، عن ألوان النادي الألماني حتى 30 حزيران (يونيو) 2019.
إذ سيعاود اللعب بإشراف المدرب الإيطالي لبايرن كارلو أنشيلوتي، الذي سبق أن دربه في النادي الملكي الذي أحرز الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل - هاينتس رومينيغه: «نحن مسرورون لتمكننا من إنجاز هذا الانتقال»، مضيفاً: «ضم خاميس رودريغيز كان الأمنية الأكبر لمدربنا كارلو أنشيلوتي، بعد تجربتهما الناجحة في العمل معاً بمدريد».
وأضاف: «خاميس لاعب متنوع جداً. يسجل الأهداف بنفسه، ويصنع الكثير من الأهداف، وإضافة إلى ذلك كله هو رائع في الكرات الثابتة. لا شك في أن هذا الانتقال يرفع من نوعية فريقنا».
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- خاميس إلى بايرن ميونيخ مدة عامين
- فاليرو من فيورنتينا إلى إنترميلان
- أياكس يؤكد أن نوري تجاوز الأزمة القلبية
- مبلغ قياسي من وولفرهامبتون للشاب نيفيز
- تأهل الأهلي والوداد معلق بتخطي القطن وزاناكو
- إيبورا من أشبيلية إلى ليستر سيتي
- ليونيل ميسي يجدّد عقده مع برشلونة حتى 2021
- عقوبة جديدة على غالي تدفعه للاعتزال
- دوناروما تراجع.. سيبقى «ميلانيستا»
- إيناسيو باق والزمالك في حسابات شائكة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)