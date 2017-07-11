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خاميس إلى بايرن ميونيخ مدة عامين

آخر تحديث: منذ 19 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 15
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خاميس إلى بايرن ميونيخ مدة عامين

ميونيخ - أ ف ب: أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (الثلثاء) ضم الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، على سبيل الإعارة لموسمين، مع خيار ضمه بشكل نهائي بعد ذلك.

 

وقال النادي «البافاري» في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، «رسمياً: بايرن ميونيخ يتعاقد مع اللاعب خاميس رودريغيز بنظام الإعارة عامين من ريال مدريد».

 

وأكد النادي الملكي الإسباني في بيان مقتضب توصله مع بايرن «إلى إعارة اللاعب خاميس رودريغيز الموسمين المقبلين».

 

وسيدافع رودريغيز (25 عاماً)، هداف كأس العالم 2014 في البرازيل مع ستة أهداف، عن ألوان النادي الألماني حتى 30 حزيران (يونيو) 2019.

 

إذ سيعاود اللعب بإشراف المدرب الإيطالي لبايرن كارلو أنشيلوتي، الذي سبق أن دربه في النادي الملكي الذي أحرز الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا.

 

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل - هاينتس رومينيغه: «نحن مسرورون لتمكننا من إنجاز هذا الانتقال»، مضيفاً: «ضم خاميس رودريغيز كان الأمنية الأكبر لمدربنا كارلو أنشيلوتي، بعد تجربتهما الناجحة في العمل معاً بمدريد».

 

وأضاف: «خاميس لاعب متنوع جداً. يسجل الأهداف بنفسه، ويصنع الكثير من الأهداف، وإضافة إلى ذلك كله هو رائع في الكرات الثابتة. لا شك في أن هذا الانتقال يرفع من نوعية فريقنا».

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