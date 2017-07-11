دوناروما يتحكم بميلان.. ويجلب شقيقه!

نجح الحارس الواعد جانلويجي دوناروما في تحقيق كل مطالبه مع فريقه ميلان الإيطالي ما كبر منها وما صغر، إذ تمكن برفقة وكيل أعماله رايولا من تمديد عقده حتى 2021، وفق شروطه الخاصة وأهمها رفع راتبه السنوي إلى 6 ملايين يورو، وهو ما وجدته إدارة «الروسينيري» في البداية بالثمن الباهض، إلا أنها وافقت أخيراً، بل إن دوناروما استطاع خلال مفاوضاته مع الإدارة بإجبارها على التعاقد مع شقيقه أنطونيو دوناروما من نادي أستيراس اليوناني، وهو ما فعلته الإدارة «الحمراء» أمس، لتقدم الأشقاء في صفقة واحدة للجماهير.

الكثير من جماهير ميلان لا تبدو راضية عما فعله الحارس الشاب ابن الـ18 ربيعاً في فريق عريق، خصوصاً أنه رفض كل العروض التي تقدمت بها الإدارة سابقاً، ووقف في وجه النادي والجماهير من دون أي اعتبار لما يسمى بالوفاء، موجهاً تركيزه بالكامل على تأمين مستقبله، إذ كان يلوح بورقة اهتمام ريال مدريد بخدماته. وبعد رفضه تجديد العقد الأول، رفع أنصار النادي خلال مباراة لمنتخب إيطاليا تحت 21 عاماً يافطة كتب عليها «دولاروما»، ورموا بأوراق نقدية مزيفة حول مرماه.

ويحرس دوناروما عرين ميلان منذ سنة ونصف السنة، وكان مدرب ميلان السابق الصربي سينيسا ميهايلوفيتش منحه فرصته للمرة الأولى بين الخشبات الثلاث عندما كان في الـ16 من عمره.

وخاض دوناروما أربع مباريات في صفوف منتخب إيطاليا الأول أيضاً، وهو الحارس الثاني بعد الشهير جانلويجي بوفون، الذي من المتوقع يعتزل بعد نهائيات مونديال روسيا 2018.

واعتبرت إدارة ميلان بأن الفريق سعيد جداً «بالاحتفاظ بأحد أكثر اللاعبين موهبة في الفريق». وأشارت إدارة ميلان بأن هدفها الأدنى الموسم المقبل هو التأهل لخوض مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي توج بلقبها الفريق للمرة الأخيرة عام 2007.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية