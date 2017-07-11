إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | رياضة | دوناروما يتحكم بميلان.. ويجلب شقيقه!
المصنفة ايضاً في: رياضة

دوناروما يتحكم بميلان.. ويجلب شقيقه!

آخر تحديث: منذ 47 دقيقة
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 80
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
دوناروما يتحكم بميلان.. ويجلب شقيقه!

نجح الحارس الواعد جانلويجي دوناروما في تحقيق كل مطالبه مع فريقه ميلان الإيطالي ما كبر منها وما صغر، إذ تمكن برفقة وكيل أعماله رايولا من تمديد عقده حتى 2021، وفق شروطه الخاصة وأهمها رفع راتبه السنوي إلى 6 ملايين يورو، وهو ما وجدته إدارة «الروسينيري» في البداية بالثمن الباهض، إلا أنها وافقت أخيراً، بل إن دوناروما استطاع خلال مفاوضاته مع الإدارة بإجبارها على التعاقد مع شقيقه أنطونيو دوناروما من نادي أستيراس اليوناني، وهو ما فعلته الإدارة «الحمراء» أمس، لتقدم الأشقاء في صفقة واحدة للجماهير.

 

الكثير من جماهير ميلان لا تبدو راضية عما فعله الحارس الشاب ابن الـ18 ربيعاً في فريق عريق، خصوصاً أنه رفض كل العروض التي تقدمت بها الإدارة سابقاً، ووقف في وجه النادي والجماهير من دون أي اعتبار لما يسمى بالوفاء، موجهاً تركيزه بالكامل على تأمين مستقبله، إذ كان يلوح بورقة اهتمام ريال مدريد بخدماته. وبعد رفضه تجديد العقد الأول، رفع أنصار النادي خلال مباراة لمنتخب إيطاليا تحت 21 عاماً يافطة كتب عليها «دولاروما»، ورموا بأوراق نقدية مزيفة حول مرماه.

 

ويحرس دوناروما عرين ميلان منذ سنة ونصف السنة، وكان مدرب ميلان السابق الصربي سينيسا ميهايلوفيتش منحه فرصته للمرة الأولى بين الخشبات الثلاث عندما كان في الـ16 من عمره.

 

وخاض دوناروما أربع مباريات في صفوف منتخب إيطاليا الأول أيضاً، وهو الحارس الثاني بعد الشهير جانلويجي بوفون، الذي من المتوقع يعتزل بعد نهائيات مونديال روسيا 2018.

 

واعتبرت إدارة ميلان بأن الفريق سعيد جداً «بالاحتفاظ بأحد أكثر اللاعبين موهبة في الفريق». وأشارت إدارة ميلان بأن هدفها الأدنى الموسم المقبل هو التأهل لخوض مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي توج بلقبها الفريق للمرة الأخيرة عام 2007.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)