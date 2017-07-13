إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | رياضة | «ميدو»: مصر لن تتأهل إلى كأس العالم
المصنفة ايضاً في: رياضة

«ميدو»: مصر لن تتأهل إلى كأس العالم

آخر تحديث: منذ 18 دقيقة
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 63
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
«ميدو»: مصر لن تتأهل إلى كأس العالم

انتقد المدير الفني لفريق وادي دجلة أحمد حسام «ميدو» الاتحاد المصري لكرة القدم «الجبلاية» لتعديل موعد مباراة ناديه مع الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، التي انتهت بفوز الأخير، وشدد على أن موعد المباراة قدم شهراً من دون إخطار ناديه، ما أربك حساباته خصوصاً أنه منح لاعبيه الأساسيين راحة بعد انتهاء مبارياتهم في الدوري المحلي.

 

وأضاف: «للأسف مصر دولة صغيرة في منظومة كرة القدم نتيجة الأسلوب الإداري الخاطئ الذي تدار به اللعبة، إذ تحدد مواعيد البطولات وتصدر أية قرارات لخدمة الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، بينما تعاني الأندية الأخرى من أجل الحصول على حقوقها»، وتابع: «لن يتأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم القادمة في روسيا 2018 بسبب الموسم الطويل الذي أدى لإرهاق اللاعبين والهزيمة أمام تونس تؤكد ذلك».

 

من جهته، قال رئيس لجنة المسابقات بـ«الجبلاية» عامر حسين إن نادي وادي دجلة أخطر بالموعد الجديد للمباراة، لافتاً إلى أن «ميدو» عندما يخسر فريقه أية مباراة يتحدث عن النظام في أوروبا الذي لا يمكن تطبيقه في مصر، وأشار إلى أن الهدف من ضغط مباريات كأس مصر الانتهاء من الموسم ومنح اللاعبين راحة قبل الموسم الجديد.

 

وكان الأهلي بلغ نصف نهائي كأس مصر بفوزه الكبير على وادي دجلة (4-1) في ربع النهائي، وشهدت المباراة عودة المهاجم المخضرم عماد متعب للتسجيل بعد فترة طويلة من عدم زيارة شباك المنافسين، ويستعد الفريق «الأحمر» لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في لقاء قمة في المرحلة الأخيرة من الدوري المصري «الاثنين» المقبل، علماً بأن الأهلي توج باللقب العام الثاني على التوالي والـ39 في تاريخه.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)