«ميدو»: مصر لن تتأهل إلى كأس العالم

انتقد المدير الفني لفريق وادي دجلة أحمد حسام «ميدو» الاتحاد المصري لكرة القدم «الجبلاية» لتعديل موعد مباراة ناديه مع الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، التي انتهت بفوز الأخير، وشدد على أن موعد المباراة قدم شهراً من دون إخطار ناديه، ما أربك حساباته خصوصاً أنه منح لاعبيه الأساسيين راحة بعد انتهاء مبارياتهم في الدوري المحلي.

وأضاف: «للأسف مصر دولة صغيرة في منظومة كرة القدم نتيجة الأسلوب الإداري الخاطئ الذي تدار به اللعبة، إذ تحدد مواعيد البطولات وتصدر أية قرارات لخدمة الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، بينما تعاني الأندية الأخرى من أجل الحصول على حقوقها»، وتابع: «لن يتأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم القادمة في روسيا 2018 بسبب الموسم الطويل الذي أدى لإرهاق اللاعبين والهزيمة أمام تونس تؤكد ذلك».

من جهته، قال رئيس لجنة المسابقات بـ«الجبلاية» عامر حسين إن نادي وادي دجلة أخطر بالموعد الجديد للمباراة، لافتاً إلى أن «ميدو» عندما يخسر فريقه أية مباراة يتحدث عن النظام في أوروبا الذي لا يمكن تطبيقه في مصر، وأشار إلى أن الهدف من ضغط مباريات كأس مصر الانتهاء من الموسم ومنح اللاعبين راحة قبل الموسم الجديد.

وكان الأهلي بلغ نصف نهائي كأس مصر بفوزه الكبير على وادي دجلة (4-1) في ربع النهائي، وشهدت المباراة عودة المهاجم المخضرم عماد متعب للتسجيل بعد فترة طويلة من عدم زيارة شباك المنافسين، ويستعد الفريق «الأحمر» لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في لقاء قمة في المرحلة الأخيرة من الدوري المصري «الاثنين» المقبل، علماً بأن الأهلي توج باللقب العام الثاني على التوالي والـ39 في تاريخه.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية