- الخطوط القطرية
- أستراليا: بلدية كانتبربيري تحت مقصلة مفوضية مكافحة الفساد.. إنه أحد أسوأ الأسرار الخفية في سيدني.
- داعش هدد بهدم كربلاء وتم هدم الموصل في النهاية
- بري: اتفقت والحريري على السلسلة والجيش وحده سيخوض المعارك حدوداً
- قائد الجيش يرجح احتمال عمل عسكري في الجرود وبري: «الحرامي في قلب البيت ويجب إبعاده»
- «سلسلة» في لبنان تستعد للحرب و«سلسلة» تُقارِع المخاطر المالية
- السلّة عند باب الحسم .. وتباين حول زيادة الكلفة .. والقرار الإثنين
- «داعش» سيستأنف عمله قريباً في الموصل... والأرجح أنه استأنفه
- ترامب يَطرح “قاعدة العيديد” في المَزاد العَلني.. ومُستعد لنَقلها من قطر لأعلى سِعر.. فمَن هي الدّول المُنافسة ولماذا؟ وهل هُناك تعارض في المواقف بينه ووزير خارجيته حول الأزمة الخليجية فعلاً؟ ولماذا يَكشف أسرار ثمن زيارته للسّعودية الآن؟
- مهاجم الزمالك ينجو من الموت
- الفعل الروسي المعولم خنجراً في الخاصرة الأمريكية
- المستثمرون الصينيون يديرون ظهورهم لأستراليا
- هيئة أسترالية تحذر اتحاد المجالس الإسلامية
- استقلَّ حافلةً عامة واشترى تذكرةً لدخول الشاطئ ثم قتلهم.. من هو منفذ الهجوم ضدَّ سياحٍ أجانب في الغردقة؟
- أكبر مناورة عسكرية روسية تدفع دولة أوروبية للاستعداد لساعة الصفر بالأنفاق والملاجئ..
- ميقاتي استقبل محفوض: نضالاته وتضحياته ستثمر
- المساعدات لمن يحتاجها: الوزارة اولاً.. ثم النازحون!
- أهالي العسكريين المخطوفين للدولة: لا تدفعونا الى الأذى!
- الحريري يتمسّك برفض التفاوض والعودة الطوعية.. وإجتماع في عرسال لضبط المخيمات
- السلطات التركية تحتجز عائلة روسية بتهمة محاولة الانضمام للإرهابيين في سوريا
- جارٌ منزعجٌ من تأوهات جارته خلال ممارسة الجنس.. فماذا فعل؟
- هل فشل تيلرسون بمهمة حل أزمة الخليج؟.. نيويورك تايمز تجيب
- بنك أستراليا الوطني يحذر: مؤشر الثقة في القطاع العقاري يتضاءل
- أزمة الإسكان في أستراليا.. مفاهيم مختلطة
- موقع استرالي: إلقاء اللوم على المهاجرين لن يحل مشكلات غرب سيدني
مهاجم الزمالك ينجو من الموت
نجا مهاجم الزمالك باسم مرسي من الموت صباح أمس (السبت) إثر تعرضه لحادثة سير في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وتهشم زجاج سيارة اللاعب إثر اصدامها بقطعة حديدية كبيرة مثبتة في الأرض بعدما حاول تفادي التصادم بسيارة أخرى أثناء خروجه من مركز مشهور للتسوق، وأصيب مرسي بكدمات وسارع مسؤولو الجهاز الطبي بناديه باصطحابه لأحد المستشفيات وإخضاعه لفحوصات وأشعة للاطمئنان على حاله، فيما أصيبت زوجته بإغماءة.
وفيما يكتنف الغموض موقف باسم مرسي من المشاركة في مواجهة الأهلي غداً (الاثنين) في ختام الدوري المصري، تأكد غياب لاعب الوسط محمد إبراهيم الذي يعاني من شرخ في عظمة الساق، وصانع الألعاب الزمالك أيمن حفني بداعي الإصابة بشد وارتشاح بالعضلة الضامة تعرض له في مباراة أهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال أفريقيا أدت إلى غيابه عن مباراة طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر، ويبذل الجهاز الطبي جهوداً لتجهيز اللاعب للمشاركة في بطولة الأندية العربية التي تنطلق في 22 الجاري.
وعن إصابة الحارس الدولي أحمد الشناوي التي يشكك فيها رئيس الزمالك مرتضى منصور واتهم اللاعب بالهروب من مواجهة طلائع الجيش لتنفيذ مخطط لإسقاط النادي «الأبيض» في كأس مصر قال مدير الجهاز الطبي طارق سليمان إن الشناوي يعاني من تقلصات في عضلات الظهر وجاهز لخوض لقاء القمة أمام الأهلي. من جانب آخر، قال مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ إن ناديه تلقى عرضاً رسمياً من نادي وست بروميتش الإنكليزي للتعاقد مع المدافع الدولي أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأضاف أن النادي «الأحمر» لا يقف أمام طموحات أي لاعب يتلقى عرضاً جيداً خصوصاً إن كان يرغب في الرحيل لكن يجب أن يكون بمقابل مالي يليق بمكانة الأهلي.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- مهاجم الزمالك ينجو من الموت
- ريال مدريد يتعاقد مع سيبايوس
- «ميدو»: مصر لن تتأهل إلى كأس العالم
- دوناروما يتحكم بميلان.. ويجلب شقيقه!
- خاميس إلى بايرن ميونيخ مدة عامين
- فاليرو من فيورنتينا إلى إنترميلان
- أياكس يؤكد أن نوري تجاوز الأزمة القلبية
- مبلغ قياسي من وولفرهامبتون للشاب نيفيز
- تأهل الأهلي والوداد معلق بتخطي القطن وزاناكو
- إيبورا من أشبيلية إلى ليستر سيتي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)