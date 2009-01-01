مهاجم الزمالك ينجو من الموت

نجا مهاجم الزمالك باسم مرسي من الموت صباح أمس (السبت) إثر تعرضه لحادثة سير في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وتهشم زجاج سيارة اللاعب إثر اصدامها بقطعة حديدية كبيرة مثبتة في الأرض بعدما حاول تفادي التصادم بسيارة أخرى أثناء خروجه من مركز مشهور للتسوق، وأصيب مرسي بكدمات وسارع مسؤولو الجهاز الطبي بناديه باصطحابه لأحد المستشفيات وإخضاعه لفحوصات وأشعة للاطمئنان على حاله، فيما أصيبت زوجته بإغماءة.

وفيما يكتنف الغموض موقف باسم مرسي من المشاركة في مواجهة الأهلي غداً (الاثنين) في ختام الدوري المصري، تأكد غياب لاعب الوسط محمد إبراهيم الذي يعاني من شرخ في عظمة الساق، وصانع الألعاب الزمالك أيمن حفني بداعي الإصابة بشد وارتشاح بالعضلة الضامة تعرض له في مباراة أهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال أفريقيا أدت إلى غيابه عن مباراة طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر، ويبذل الجهاز الطبي جهوداً لتجهيز اللاعب للمشاركة في بطولة الأندية العربية التي تنطلق في 22 الجاري.

وعن إصابة الحارس الدولي أحمد الشناوي التي يشكك فيها رئيس الزمالك مرتضى منصور واتهم اللاعب بالهروب من مواجهة طلائع الجيش لتنفيذ مخطط لإسقاط النادي «الأبيض» في كأس مصر قال مدير الجهاز الطبي طارق سليمان إن الشناوي يعاني من تقلصات في عضلات الظهر وجاهز لخوض لقاء القمة أمام الأهلي. من جانب آخر، قال مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ إن ناديه تلقى عرضاً رسمياً من نادي وست بروميتش الإنكليزي للتعاقد مع المدافع الدولي أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأضاف أن النادي «الأحمر» لا يقف أمام طموحات أي لاعب يتلقى عرضاً جيداً خصوصاً إن كان يرغب في الرحيل لكن يجب أن يكون بمقابل مالي يليق بمكانة الأهلي.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية