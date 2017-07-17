فيدرر أكبر أبطال دورة ويمبلدون للتنس

تحقق رقمان قياسيان رياضيان في بريطانيا أمس بعدما سجل السويسري روجر فيدرر فوزه الثامن أمس في دورة ويمبلدون للتنس، محققاً «الكأس الثامنة» للمرة الأولى في تاريخ البطولة. بينما حقق سائق سيارات «فورمولا 1» لويس هاملتون فوزه الرابع، والخامس ببطولة بريطانيا في حلبة سيلفرستون.

وفي عمر تجاوز الخامسة والثلاثين بنحو 342 يوماً أصبح فيدرر البطل الأكبر في الدورة التي تجاوز تاريخها 140 عاماً بعدما كانت عقدت للمرة الأولى في العام 1877. وفيدرر، الذي كان لعب في نهائي البطولة 11 مرة وفاز في الكأس السابعة قبل خمس سنوات، هزم أمس الكرواتي مارين شيليتش بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و6-1 و6-4 من دون صعوبة تُذكر، خصوصاً أن شيليتش أصيب في الجولة الثانية في قدمه وطلب وقف اللعب للعلاج.

واللاعب السويسري مصنف ثالثاً على مستوى العالم، بينما خصمه في المرتبة السابعة بين اللاعبين المحترفين، وكان احترف اللعب منذ عام 1988 وصنف في المراتب العشر الأولى منذ عام 2002، وحقق حتى الآن 18 فوزاً في بطولات «غراند سلام» للعبة ولم يسبقه إليها أي لاعب تنس في العالم، وبينها إضافة إلى 8 في ويمبلدون خمس بطولات لدورة أستراليا، وخمس لدورة أميركا المفتوحة وواحدة لدورة رولان غاروس الفرنسية، كما بلغ نهائيات الدورات الرئيسية 29 مرة. وقال فيدرر مازحاً بعد الفوز: «يجب أن أخذ فترة راحة أكبر».

وشاهدت ابنتا فيدرر التوأم، ميلا روز وشارلين ريفا، والدهما وهو يقبل كأس البطولة التي فاز بها أولاً عام 2003. وكانت الاثنتان حاضرتين في فوز فيدرر على البريطاني اندي موراي في نهائي عام 2012 الذي لم يحضره ابناه التوأم ليو ولينارت لكنهما حضرا لقاء الأمس.

وأضاف: «عدم خسارة أي مجموعة هو أمر ساحر. لا أستطيع تصديق ذلك. هذا كثير.

«الأمر يتعلق بالإيمان بإمكان تحقيق ذلك. لم أكن واثقاً من إمكان الظهور في نهائي آخر هنا. لكني دائماً كنت أؤمن أنني ربما أعود إلى هنا وأفعلها».

وفي سيلفرستون (إنكلترا) فاز البريطاني لويس هاميلتون في سيارته «مرسيدس»، بسباق جائزة «بريطانيا الكبرى» ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات للمرة الرابعة على التوالي، بينما تعرض سيباستيان فيتل سائق «فيراري» لمشكلة في أحد الإطارات في اللفة قبل الأخيرة ليتقلص تفوقه في صدارة البطولة إلى نقطة واحدة.

وتصدر السائق البريطاني السباق منذ البداية وحتى النهاية من دون مشكلات وسيطر مع زميله في «مرسيدس» الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي جاء خلفه بفارق 14 ثانية، على المركزين الأول والثاني.

وأنهى فيتل، الذي كافح للحفاظ على إطاراته وبدا أنه في طريقه إلى المركز الثالث قبل أن ينفجر إطاره، السباق في المركز السابع مع وجود زميله الفنلندي كيمي رايكونن في المركز الثالث بعدما تعرض لمشكلة مماثلة في الإطارات أيضاً.

وأصبح هاميلتون السائق الثالث، بعد مواطنه الراحل جيم كلارك والفرنسي ألان بروست، الذي يفوز بسباق بريطانيا خمس مرات والأول الذي ينتصر أربع مرات متتالية في سيلفرستون.

وفاز كلارك بأربعة سباقات متتالية في ستينات القرن الماضي لكن من بينها مرة في اينتري وأخرى في براندز هاتش.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية