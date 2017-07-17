- بدون تعليق
- أستراليا تعتزم تيسير إجراءات نشر الجيش في «الأحداث الإرهابية»
- توقعات الأبراج ليوم July 17, 2017
- فيدرر أكبر أبطال دورة ويمبلدون للتنس
- من 'فتح الإسلام'.. إلى 'داعش'
- «داعش» الذي في أنفسنا
- نهاراتُ بيروت المشحونة بالتوتّرات لا تُشبِه لياليها... المسكونة بالفرح
- هل يطلق «حزب الله» هجوم جرود عرسال بالتزامن مع زيارة الحريري واشنطن؟
- السلسلة تنازع
- عون لـ«السلامة المالية».. واشتباك داخلي يتفاعل في «الطاقة»
- النازحون عامل فرقة أم وحدة لمسيحيي لبنان
- مصدر: ثمة من يُحضّر لمعركة عرسال مع ترك مجال للتسويات
- حركة الأسواق تُسقط مقولة الصيف الواعد
- ضيفٌ ثقيل في ساحة النجمة
- أزمة النازحين الحقيقية: إلى أي سوريا سيعود كل منهم؟
- جعجع يرشّح حواط في جبيل: القوات «ما بتحمل» فارس سعيد
- عندما يدفع الردع إسرائيل إلى «التعقّل»: لندع المدنيين جانباً!
- التشكيلات الديبلوماسية أُنجزت... وشميطلي أميناً عاماً؟
- الفرعية في كسروان حاجة عونية ماسة
- ميقاتي: الدستور أصبح غبّ الطلب.. وهذا دليلي... روكز: جاهز إنتخابياً.. وليصمت المنظّرون على الجيش
- قصة الصراع الإنتخابي على النظام النسبي والقانون الأكثري
- السلاسل المربّعة ... والتحديات اللبنانية
- احترام التعددية والحقوق الخاصة هي المعيار للرقي الاجتماعي، الثقافي، الأخلاقي ونبذ العنف!!
- لبؤة تعوض فقدان أشبالها بإرضاع نمر
- مصريون يقاومون العطش وارتفاع الأسعار بالتين الشوكي
فيدرر أكبر أبطال دورة ويمبلدون للتنس
تحقق رقمان قياسيان رياضيان في بريطانيا أمس بعدما سجل السويسري روجر فيدرر فوزه الثامن أمس في دورة ويمبلدون للتنس، محققاً «الكأس الثامنة» للمرة الأولى في تاريخ البطولة. بينما حقق سائق سيارات «فورمولا 1» لويس هاملتون فوزه الرابع، والخامس ببطولة بريطانيا في حلبة سيلفرستون.
وفي عمر تجاوز الخامسة والثلاثين بنحو 342 يوماً أصبح فيدرر البطل الأكبر في الدورة التي تجاوز تاريخها 140 عاماً بعدما كانت عقدت للمرة الأولى في العام 1877. وفيدرر، الذي كان لعب في نهائي البطولة 11 مرة وفاز في الكأس السابعة قبل خمس سنوات، هزم أمس الكرواتي مارين شيليتش بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و6-1 و6-4 من دون صعوبة تُذكر، خصوصاً أن شيليتش أصيب في الجولة الثانية في قدمه وطلب وقف اللعب للعلاج.
واللاعب السويسري مصنف ثالثاً على مستوى العالم، بينما خصمه في المرتبة السابعة بين اللاعبين المحترفين، وكان احترف اللعب منذ عام 1988 وصنف في المراتب العشر الأولى منذ عام 2002، وحقق حتى الآن 18 فوزاً في بطولات «غراند سلام» للعبة ولم يسبقه إليها أي لاعب تنس في العالم، وبينها إضافة إلى 8 في ويمبلدون خمس بطولات لدورة أستراليا، وخمس لدورة أميركا المفتوحة وواحدة لدورة رولان غاروس الفرنسية، كما بلغ نهائيات الدورات الرئيسية 29 مرة. وقال فيدرر مازحاً بعد الفوز: «يجب أن أخذ فترة راحة أكبر».
وشاهدت ابنتا فيدرر التوأم، ميلا روز وشارلين ريفا، والدهما وهو يقبل كأس البطولة التي فاز بها أولاً عام 2003. وكانت الاثنتان حاضرتين في فوز فيدرر على البريطاني اندي موراي في نهائي عام 2012 الذي لم يحضره ابناه التوأم ليو ولينارت لكنهما حضرا لقاء الأمس.
وأضاف: «عدم خسارة أي مجموعة هو أمر ساحر. لا أستطيع تصديق ذلك. هذا كثير.
«الأمر يتعلق بالإيمان بإمكان تحقيق ذلك. لم أكن واثقاً من إمكان الظهور في نهائي آخر هنا. لكني دائماً كنت أؤمن أنني ربما أعود إلى هنا وأفعلها».
وفي سيلفرستون (إنكلترا) فاز البريطاني لويس هاميلتون في سيارته «مرسيدس»، بسباق جائزة «بريطانيا الكبرى» ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات للمرة الرابعة على التوالي، بينما تعرض سيباستيان فيتل سائق «فيراري» لمشكلة في أحد الإطارات في اللفة قبل الأخيرة ليتقلص تفوقه في صدارة البطولة إلى نقطة واحدة.
وتصدر السائق البريطاني السباق منذ البداية وحتى النهاية من دون مشكلات وسيطر مع زميله في «مرسيدس» الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي جاء خلفه بفارق 14 ثانية، على المركزين الأول والثاني.
وأنهى فيتل، الذي كافح للحفاظ على إطاراته وبدا أنه في طريقه إلى المركز الثالث قبل أن ينفجر إطاره، السباق في المركز السابع مع وجود زميله الفنلندي كيمي رايكونن في المركز الثالث بعدما تعرض لمشكلة مماثلة في الإطارات أيضاً.
وأصبح هاميلتون السائق الثالث، بعد مواطنه الراحل جيم كلارك والفرنسي ألان بروست، الذي يفوز بسباق بريطانيا خمس مرات والأول الذي ينتصر أربع مرات متتالية في سيلفرستون.
وفاز كلارك بأربعة سباقات متتالية في ستينات القرن الماضي لكن من بينها مرة في اينتري وأخرى في براندز هاتش.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- فيدرر أكبر أبطال دورة ويمبلدون للتنس
- مهاجم الزمالك ينجو من الموت
- ريال مدريد يتعاقد مع سيبايوس
- «ميدو»: مصر لن تتأهل إلى كأس العالم
- دوناروما يتحكم بميلان.. ويجلب شقيقه!
- خاميس إلى بايرن ميونيخ مدة عامين
- فاليرو من فيورنتينا إلى إنترميلان
- أياكس يؤكد أن نوري تجاوز الأزمة القلبية
- مبلغ قياسي من وولفرهامبتون للشاب نيفيز
- تأهل الأهلي والوداد معلق بتخطي القطن وزاناكو
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)